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〈南部〉生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂

2017-05-16

〔記者黃明堂／台東報導〕台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲四十條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網路霸凌，強調只有詢價，並未依店員要求進行下訂動作，且在該店完成製作後，他也表明願意承受，是店方無禮以「不賣了」來回絕。

翠安儂負責人黃治鈞回應說，po文初衷只是要送生乳捲給大家吃，也未指名某會名稱，但對方訂購未取是事實，店內有錄影截圖為證，基於尊重對方是長輩，並未將圖po網，對方在記者會所言並非事實，如果要這樣「咄咄逼人……沒有關係」。

黃治鈞的po文在網路引發網友圍剿訂購未取者，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天說，他想送會員母親節禮物，最先是在九日傍晚到翠安儂詢價，當時與店員接洽是說「如果」要的話，是要四十條，並分兩次取貨，價錢則是每條三百廿元，店員說要下訂才會製作，當天他並沒有下訂；隔天早上，店方來電要求下訂，他說要與太太看過才決定，當晚偕太太到店，只看到紙盒，未見生乳捲實體，當然也未下訂。

李瑞炤說，這三次的接觸過程，店方要求下訂，而他都沒有下訂，沒想到，十三日晚間獅會聚餐時，店方於七點半來電說生乳捲做好了，請他取貨，他嚇了一跳，回說並未訂貨。接著店方又來了一通電話指責，他與太太溝通後，認為數量不多，所以回電請店方送貨到聚餐地點，沒想到對方口氣很差說：「我不賣了，我要送給阿尼色弗兒童之家」。

李瑞炤強調，自己並未依店方要求，未完成下訂，後來也願意承受店方已製作完成的生乳捲，不懂店方為何先無禮相對，又利用網路圍剿。

針對李記者會所言，黃治鈞說，公道自在人心，不想造成公司任何問題，也不想對方名譽受損，只想趕快平息。

店家指電話議定數量與交貨時間

不過，黃治鈞強調，對方是在店看過生乳捲實體後，於電話中清楚講出訂購數量及交貨時間，「我本人還打電話給他說要製作母親節小卡片，對方則要求放上康乃韾咧」，若不是訂貨，怎會提此要求？

李瑞炤說，自己是地政老兵，也擔任地政志工、調解委員，很遺憾，在人生最後一個職務「台東第一獅子會會長」，因為個人處理不夠周詳，而讓獅子會這塊金字招牌蒙塵，他要為清白奮戰到底，也向獅會會員致歉。

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  • 台東第一獅子會會長李瑞炤（拿麥克風者）昨天由獅友陪同，召開記者會說明僅到店詢價未下訂，並未「已訂不取」。（記者黃明堂攝）

    台東第一獅子會會長李瑞炤（拿麥克風者）昨天由獅友陪同，召開記者會說明僅到店詢價未下訂，並未「已訂不取」。（記者黃明堂攝）

  • 翠安儂負責人黃治鈞（右）則指對方是在電話中確認訂購。（記者黃明堂攝）

    翠安儂負責人黃治鈞（右）則指對方是在電話中確認訂購。（記者黃明堂攝）

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