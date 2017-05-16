〈南部〉生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
〔記者黃明堂／台東報導〕台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲四十條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網路霸凌，強調只有詢價，並未依店員要求進行下訂動作，且在該店完成製作後，他也表明願意承受，是店方無禮以「不賣了」來回絕。
翠安儂負責人黃治鈞回應說，po文初衷只是要送生乳捲給大家吃，也未指名某會名稱，但對方訂購未取是事實，店內有錄影截圖為證，基於尊重對方是長輩，並未將圖po網，對方在記者會所言並非事實，如果要這樣「咄咄逼人……沒有關係」。
黃治鈞的po文在網路引發網友圍剿訂購未取者，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天說，他想送會員母親節禮物，最先是在九日傍晚到翠安儂詢價，當時與店員接洽是說「如果」要的話，是要四十條，並分兩次取貨，價錢則是每條三百廿元，店員說要下訂才會製作，當天他並沒有下訂；隔天早上，店方來電要求下訂，他說要與太太看過才決定，當晚偕太太到店，只看到紙盒，未見生乳捲實體，當然也未下訂。
李瑞炤說，這三次的接觸過程，店方要求下訂，而他都沒有下訂，沒想到，十三日晚間獅會聚餐時，店方於七點半來電說生乳捲做好了，請他取貨，他嚇了一跳，回說並未訂貨。接著店方又來了一通電話指責，他與太太溝通後，認為數量不多，所以回電請店方送貨到聚餐地點，沒想到對方口氣很差說：「我不賣了，我要送給阿尼色弗兒童之家」。
李瑞炤強調，自己並未依店方要求，未完成下訂，後來也願意承受店方已製作完成的生乳捲，不懂店方為何先無禮相對，又利用網路圍剿。
針對李記者會所言，黃治鈞說，公道自在人心，不想造成公司任何問題，也不想對方名譽受損，只想趕快平息。
店家指電話議定數量與交貨時間
不過，黃治鈞強調，對方是在店看過生乳捲實體後，於電話中清楚講出訂購數量及交貨時間，「我本人還打電話給他說要製作母親節小卡片，對方則要求放上康乃韾咧」，若不是訂貨，怎會提此要求？
李瑞炤說，自己是地政老兵，也擔任地政志工、調解委員，很遺憾，在人生最後一個職務「台東第一獅子會會長」，因為個人處理不夠周詳，而讓獅子會這塊金字招牌蒙塵，他要為清白奮戰到底，也向獅會會員致歉。
看更多！請加入自由時報粉絲團
不滿未整體招商發展新營客轉區產業專用區用地僅限商業使用，無法做為住宅，且客轉區未整體招商發展，引起地主強烈不滿，紛紛爭取變更可住宅使用，並要…
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
標題：〈南部〉生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email