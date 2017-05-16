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〈南部〉買一套鑄造軟體 屏科大獲贈30套

2017-05-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕C3P Software與Allspark火種源科技公司昨天捐贈屏東科技大學車輛系三十套總價值一千萬的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」，希望透過台灣學術單位的使用反饋與交流，為鑄造產業加值。

提供使用意見 企業感謝

屏科大車輛系主任蔡建雄說，半年前該學系先購買了這套軟體，在使用過程中不斷提供意見給廠商，廠商認為該校給予的反饋相當好，意外開啟這次合作，獲得軟體捐贈，對學生未來學習及就業上都有相當大的幫助。

C3P Software軟件亞太技術支持中心總經理梁震宇說，傳統鑄造業已經進入智能化時代，過去鑄造業以師傅帶師傅的方式傳承經驗，現在透過軟體，不僅能進行設計，還能運算並做全方位的修正，綜合知識管理與運用，提升鑄造效率。

梁震宇說，這是首次與台灣學校合作，透過捐贈軟體，期待未來有更多學子能投身工業研發，也代表業界對人才的渴望。

C3P Software 是包括鑄造工藝和鈑金沖壓成型設計與分析軟體，已在美國俄亥俄州、日本理研、印度和中國建立四個研發機構，為全球二十四個國家、逾六百家工業客戶提供專業軟體技術方案與服務。

屏科大校長戴昌賢表示，鑄造和工業研發必須透過共同激盪創新，才能與業界緊密結合。

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  • 屏科大獲贈30套總價值1000萬元的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」。（記者邱芷柔攝）

    屏科大獲贈30套總價值1000萬元的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」。（記者邱芷柔攝）

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