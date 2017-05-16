快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈南部〉買一套鑄造軟體 屏科大獲贈30套
2017-05-16
〔記者邱芷柔／屏東報導〕C3P Software與Allspark火種源科技公司昨天捐贈屏東科技大學車輛系三十套總價值一千萬的「C3P Cast-Designer LT鑄造流道設計與模擬分析軟體」，希望透過台灣學術單位的使用反饋與交流，為鑄造產業加值。
提供使用意見 企業感謝
屏科大車輛系主任蔡建雄說，半年前該學系先購買了這套軟體，在使用過程中不斷提供意見給廠商，廠商認為該校給予的反饋相當好，意外開啟這次合作，獲得軟體捐贈，對學生未來學習及就業上都有相當大的幫助。
C3P Software軟件亞太技術支持中心總經理梁震宇說，傳統鑄造業已經進入智能化時代，過去鑄造業以師傅帶師傅的方式傳承經驗，現在透過軟體，不僅能進行設計，還能運算並做全方位的修正，綜合知識管理與運用，提升鑄造效率。
梁震宇說，這是首次與台灣學校合作，透過捐贈軟體，期待未來有更多學子能投身工業研發，也代表業界對人才的渴望。
C3P Software 是包括鑄造工藝和鈑金沖壓成型設計與分析軟體，已在美國俄亥俄州、日本理研、印度和中國建立四個研發機構，為全球二十四個國家、逾六百家工業客戶提供專業軟體技術方案與服務。
屏科大校長戴昌賢表示，鑄造和工業研發必須透過共同激盪創新，才能與業界緊密結合。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲四十條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網…
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National flag allowed at Universiade, Taipei says
- 蔡英文執政週年總體檢》落實轉型正義 追討不當黨產
- 雷納德遭「暗」算? 勇士大逆轉
- 威力彩頭獎連26摃
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- 日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
- 殺人鯨狂襲大白鯊 只愛牠這個器官
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 勒索病毒大爆發 亞洲災情慘重
- 喜劇天王 豬哥亮病逝
- 蔡英文執政週年總體檢》司改堅定前進 全民期盼
- 網傳台男哭窮殺價 駭客回答「太高估」免費解鎖
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 〈愛情隨堂考〉真愛搞神祕 猜心大作戰
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
- 美時Q1小虧 Q2後看不到烏雲
- 羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
- 彭博五數據看成績 小英政府 進步多於退步
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 耍陰「埋地雷」? 帕丘利亞喊冤
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 各界致哀／小英祝福豬大哥 在天堂首演成功
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 證券行情表、證券表格
- 每日清洗每週防鏽 阿帕契妥善率達標
- 必翔首季財報無法如期交出
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 何潤東預約2個娃 爆料愛妻做這件事飄星味
- 川普與俄夾擊 前情報首長憂民主制度動搖
- 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
- 川普提FBI局長人選 民主黨支持有條件
- 綠燈未禮讓？ BMW撞救護車
- 人民幣存款 1年虧11%
- 利多齊發 倫敦和法蘭克福股市創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉買一套鑄造軟體 屏科大獲贈30套
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分