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〈南部〉海端熱帶水蜜桃 減產又遇獼猴偷吃

2017-05-16

〔記者王秀亭／海端報導〕原本在母親節前後進入盛產期的台東熱帶水蜜桃，今年受到氣候影響，盛產期延後到端午節，且產量較往年減少五成以上，海端鄉農友好不容易找到可以套袋的水蜜桃，竟遭獼猴率先「試吃」，讓產量又往下降，「真是雪上加霜」，農友無奈地說能回收多少成本就盡量回收了。

產季延後的海端鄉熱帶水蜜桃，這兩天已開始少量採收，遠在西部工作的台東女婿呂安順也趕回台東，幫老婆林雁的娘家採收水蜜桃，左挑右選，一整天也才採了將近六盒顆粒屬中等級，且完整的水蜜桃，賣給到南橫遊玩的遊客剛剛好，還無法宅配給已下訂單的顧客。

連兩年收成差

「老天爺在考驗水蜜桃農民。」呂安順說，去年收成已經不好，今年一樣因天候因素減產，量已經夠少了，想不到獼猴來攪局。

呂安順指出，聰明的獼猴專挑有套袋的水蜜桃，好像知道套袋的是精挑細選過，而且生長期間不會長蟲，但牠們卻無法分辨水蜜桃是否成熟，還沒成熟、不甜的都摘來吃，咬不動就直接丟掉，產量已經夠少了，看到被獼猴糟蹋、丟在地上的水蜜桃，真是情何以堪。

沖天炮趕不走

呂安順無奈地說，往年在水蜜桃園裡養水牛，有助嚇阻獼猴，現在年紀大了，無力照顧水牛，只能放任獼猴作亂，這次回台東特地買了一袋沖天炮，讓岳母一個人時可以放沖天炮趕猴，但其實猴子不怕沖天炮，只是消極地告訴獼猴不要亂來，有人在看顧水蜜桃園。

海端鄉公所表示，為穩定水蜜桃農友收入，往年水蜜桃價格固定，但已連續兩年收成差，若維持往年價格恐收支無法平衡，農友與鄉公所日前開會後，決定微幅調漲價格，秤重一斤一百元，盒裝則依顆粒大小，十二顆裝分為三百五十元及五百元，十顆、八顆裝分別為六百、七百元。

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  • 聰明的獼猴專挑套袋的水蜜桃，但分不清是否已成熟，有的未成熟果咬一半就丟棄。（記者王秀亭攝）

    聰明的獼猴專挑套袋的水蜜桃，但分不清是否已成熟，有的未成熟果咬一半就丟棄。（記者王秀亭攝）

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