〈南部〉會長改選難產 成大學生會擬廢門檻

2017-05-16

27日起將再度舉行投票

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學正副會長選舉，曾因有參選人提出設情侶宿舍、八爪椅引發各界關注，月初投票結束，二組參選人馬卻因實際投票率未達七．五％的當選門檻，連續三年在第一輪難產，二十七日起將舉行第二輪線上投票。

投票率7.5%未過 第二輪只需5%

成大學生會長廖宇祥表示，早期學生會的角色主要是做為學校與學生之間溝通的平台，但現在網路發達，資訊流通方便，學生和學校直接溝通的機會變多了，是影響近年來同學對學生會選舉參與意願的原因，學生會的定位也走向類似「工會」的角色，面對師長、行政人員爭取學生的權益，對校園建設發展等議題的積極關心及把關等，不僅成大，台大、政大、清大也面臨一樣的問題，上述三所大學都已廢除選舉門檻，成大未來也傾向能廢除門檻。

昨起重新受理參選人登記

廖宇祥指出，成大包括研究所約有二萬二千名學生，有些研究生不知道自己有投票權，也是投票率不好的原因之一，若以原本投票率門檻十五％來算，約需三千三百票，今年下修為七．五％，第一輪投票率只有五．七％，第二輪下修為五％，昨天開始重新受理參選人登記，廿七至卅日端午節連假期間採線上投票。

各大學學生會陸續辦理選舉中，廖宇祥說，現在的學生會長屬服務性質，沒有太大的權力，除了有學校已經廢除當選的投票率門檻外，有些學校也開始主張不需比照選罷法辦理選舉，例如政大今年開放投票期間也可以競選後，投票率達到廿二％，成大學生會將參考台大等其他學校的作法，再討論是否跟進。