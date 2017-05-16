快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈南部〉會長改選難產 成大學生會擬廢門檻
2017-05-16
27日起將再度舉行投票
〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學正副會長選舉，曾因有參選人提出設情侶宿舍、八爪椅引發各界關注，月初投票結束，二組參選人馬卻因實際投票率未達七．五％的當選門檻，連續三年在第一輪難產，二十七日起將舉行第二輪線上投票。
投票率7.5%未過 第二輪只需5%
成大學生會長廖宇祥表示，早期學生會的角色主要是做為學校與學生之間溝通的平台，但現在網路發達，資訊流通方便，學生和學校直接溝通的機會變多了，是影響近年來同學對學生會選舉參與意願的原因，學生會的定位也走向類似「工會」的角色，面對師長、行政人員爭取學生的權益，對校園建設發展等議題的積極關心及把關等，不僅成大，台大、政大、清大也面臨一樣的問題，上述三所大學都已廢除選舉門檻，成大未來也傾向能廢除門檻。
昨起重新受理參選人登記
廖宇祥指出，成大包括研究所約有二萬二千名學生，有些研究生不知道自己有投票權，也是投票率不好的原因之一，若以原本投票率門檻十五％來算，約需三千三百票，今年下修為七．五％，第一輪投票率只有五．七％，第二輪下修為五％，昨天開始重新受理參選人登記，廿七至卅日端午節連假期間採線上投票。
各大學學生會陸續辦理選舉中，廖宇祥說，現在的學生會長屬服務性質，沒有太大的權力，除了有學校已經廢除當選的投票率門檻外，有些學校也開始主張不需比照選罷法辦理選舉，例如政大今年開放投票期間也可以競選後，投票率達到廿二％，成大學生會將參考台大等其他學校的作法，再討論是否跟進。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂
台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲四十條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網…
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National flag allowed at Universiade, Taipei says
- 蔡英文執政週年總體檢》落實轉型正義 追討不當黨產
- 雷納德遭「暗」算? 勇士大逆轉
- 威力彩頭獎連26摃
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- 日治遺跡遭破壞 損及公物恐涉刑法
- 殺人鯨狂襲大白鯊 只愛牠這個器官
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 勒索病毒大爆發 亞洲災情慘重
- 喜劇天王 豬哥亮病逝
- 蔡英文執政週年總體檢》司改堅定前進 全民期盼
- 網傳台男哭窮殺價 駭客回答「太高估」免費解鎖
- 〈愛情軍師團〉5月徵文啟事
- 〈愛情隨堂考〉真愛搞神祕 猜心大作戰
- 進洗車場取締改裝車 執法過當？
- 地租大漲吃不消 地上權申請解約已7案
- 美時Q1小虧 Q2後看不到烏雲
- 羅福全籲蔡 向國際宣示 台灣是主權獨立國家
- 永豐金聯貸董娘關係企業 何壽川最重恐解職
- 拿下德最大邦 梅克爾邁向４連霸
- 彭博五數據看成績 小英政府 進步多於退步
- 《消失的河流》攝影集 記錄部落返鄉故事
- 耍陰「埋地雷」? 帕丘利亞喊冤
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 各界致哀／小英祝福豬大哥 在天堂首演成功
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 證券行情表、證券表格
- 每日清洗每週防鏽 阿帕契妥善率達標
- 必翔首季財報無法如期交出
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 何潤東預約2個娃 爆料愛妻做這件事飄星味
- 川普與俄夾擊 前情報首長憂民主制度動搖
- 余亮情結未解 余天泣盼豬哥亮「恩怨不要再計較」
- 川普提FBI局長人選 民主黨支持有條件
- 綠燈未禮讓？ BMW撞救護車
- 人民幣存款 1年虧11%
- 利多齊發 倫敦和法蘭克福股市創新高
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉會長改選難產 成大學生會擬廢門檻
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分