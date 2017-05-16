| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉會長改選難產 成大學生會擬廢門檻

2017-05-16

27日起將再度舉行投票

〔記者劉婉君／台南報導〕國立成功大學正副會長選舉，曾因有參選人提出設情侶宿舍、八爪椅引發各界關注，月初投票結束，二組參選人馬卻因實際投票率未達七．五％的當選門檻，連續三年在第一輪難產，二十七日起將舉行第二輪線上投票。

投票率7.5%未過 第二輪只需5%

成大學生會長廖宇祥表示，早期學生會的角色主要是做為學校與學生之間溝通的平台，但現在網路發達，資訊流通方便，學生和學校直接溝通的機會變多了，是影響近年來同學對學生會選舉參與意願的原因，學生會的定位也走向類似「工會」的角色，面對師長、行政人員爭取學生的權益，對校園建設發展等議題的積極關心及把關等，不僅成大，台大、政大、清大也面臨一樣的問題，上述三所大學都已廢除選舉門檻，成大未來也傾向能廢除門檻。

昨起重新受理參選人登記

廖宇祥指出，成大包括研究所約有二萬二千名學生，有些研究生不知道自己有投票權，也是投票率不好的原因之一，若以原本投票率門檻十五％來算，約需三千三百票，今年下修為七．五％，第一輪投票率只有五．七％，第二輪下修為五％，昨天開始重新受理參選人登記，廿七至卅日端午節連假期間採線上投票。

各大學學生會陸續辦理選舉中，廖宇祥說，現在的學生會長屬服務性質，沒有太大的權力，除了有學校已經廢除當選的投票率門檻外，有些學校也開始主張不需比照選罷法辦理選舉，例如政大今年開放投票期間也可以競選後，投票率達到廿二％，成大學生會將參考台大等其他學校的作法，再討論是否跟進。

廣告
  • 成大學生會正副會長選舉，連續3年第一輪都因投票率未達門檻而難產。（記者劉婉君攝）

    成大學生會正副會長選舉，連續3年第一輪都因投票率未達門檻而難產。（記者劉婉君攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
生乳捲「訂而未取」風波 獅子會長喊冤︰僅詢價未下訂

台東「翠安儂」風旅與客戶間發生母親節生乳捲四十條「已訂不取」風波，台東第一獅子會會長李瑞炤昨天在數十位獅友陪同下，召開記者會指控翠安儂訴諸網…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈南部〉會長改選難產 成大學生會擬廢門檻


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.