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〈南部〉新南向扎根 市立高中教東南亞語

2017-05-16

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議員林宜瑾昨天針對高中第二外語選修提出質詢，她主張配合新南向政策，增設東南亞語言選項。教育局長陳修平表示，今年已輔導南市所屬的四所完全中學，於一○六學年度將東南亞第二外語納入選修。

陳修平表示，南市一○四學年度國小有十所開設越南語，一○五學年度增為廿所。市府今年已經在進行新住民母語的師資培訓計畫，包括越南、印尼、馬來西亞、泰國、緬甸、菲律賓、柬埔寨等七國語言，培訓期程自今年四月至十月﻿。

她說，目前最大的問題是缺乏師資，因為不只會說還要會教，南市培訓的腳步應該是全國走得最快的。

林宜瑾表示，南市高中第二外語選修，市立高中僅設日語，她要求加強輔導，配合新南向，將東南亞語納入第二外語選修，讓台南孩子在語言學習上，有更多選擇並尊重不同文化。

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