〈南部〉補習班教師實名制 26日前完成稽查

2017-05-16

全市1536家 教局人力不足

〔記者劉婉君／台南報導〕落實補習班教師實名制，南市已從五月八日起啟動「防狼稽查專案」，地毯式對全市一千五百三十六家短期補習班展開稽查，由於教育局人力有限，為了能在廿六日前全數稽查完畢，除上週已協調十名退休校長支援外，本週再動員鄰近學校四十名校長加入，結合警力一同執行。

再動員40名現職校長協助

南市防狼稽查專案，要在不到三週的時間，完成全市一千五百三十六家短期補習班教職員工基本資料的盤點，身分、學歷、良民證等，但教育局相關業務人員只有十二名，若依例行性檢查一年二百多家計算，須七年才能完成，為了加速稽查速度，首週稽查主要以市區四百四十家針對高中生的補習班為主，並請來十名退休校長協助，昨天又有四十名現職校長投入，加上市警局六十五名警力，稽查範圍也擴及所有補習班，對於尚未做到教師實名制業者，將立即進行輔導。

家長贊成實名 希望盡快完成

對於補教師實名制，育有一對兒女的陳姓媽媽說，贊成補教師實名制，更希望能盡快完成，甚至越快越好，讓家長可以安心地送孩子到真正有教學實力及背景清白的補習班上課。家長花大把鈔票送孩子去補習，除了希望孩子在課業壓力下有效率的學習，也希望補習班老師可以協助孩子掌握學習重點，但最近的狼師事件一直延燒，讓家長非常恐慌，擔心如果選錯老師，送孩子去補習是在幫他？還是在害他？

高二的黃姓男同學說，從男生角度來看，補習班老師有無實名其實還好，但因自己有妹妹，所以還是希望可以落實補教師實名制。其實補習班還有一個不常被提出來，但令很多人困擾的問題，就是有少數老師會講黃色笑話，讓不喜歡聽的人覺得很尷尬。

國三的黃姓女同學表示，最近同學們都在討論美女作家遇到狼師的事情，大家都感到很害怕，不知道自己會不會變成狼師覬覦的嘴邊肉，很不喜歡這種感覺。很難想像竟然有補習班老師是色狼，以後可能不敢補習了。如果補習班老師實名制，爸媽可以幫忙把關，挑選好的老師，就可以解決擔憂。而且補習班老師取藝名感覺很「假掰」，真的厲害的老師用實名不是更可以打響名號嗎？