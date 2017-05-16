〈南部〉《觀察筆記》反圍堵

2017-05-16

在台灣看中國的「一帶一路」高峰論壇，很有感覺。

台灣當然是缺席，但是，裡頭的投資項目，台商不會缺席，身影和拳腳功夫會在絲綢之路舞得虎虎生風。

一帶一路全稱「絲綢之路經濟帶」與「二十一世紀海上絲綢之路」，習近平說將強化自身經濟實力，繼續擔當全球經濟成長的火車頭。

然而，西方學者卻認為，一帶一路計畫的戰略意義大於經濟意義。習近平想做的是確立以中國為中心的貿易投資和基礎建設模式，從而提升中國在區域的外交影響力。

這就是我國應該要有感覺的地方，無形中，一個新的圍堵產生了，對我國，也對美、日的亞洲政策競賽。來自中國的圍堵對我國不陌生，一直演出，最新節目就是世衛組織。

國際政治的氣候惡劣，我國要以打貿易生存戰為主要目的。中國市場之外的美、日、歐洲，南洋更要積極拉高比重。如何在外交窘迫下建構安全生命場域？

無庸氣短，無須自卑，回到上世紀台灣壯大的優越感覺吧！（資深記者黃明裕）