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〈南部〉【拖十四年沒下文】青年事務委員會 陳菊︰下會期成立

2017-05-16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市政府於民國九十二年訂定青年事務委員會設置要點，至今卻沒成立？市議員童燕珍籲市府儘速設置，給青年發聲機會；高雄市長陳菊強調，市府願聆聽年輕人想法，允諾下個會期設立。

六都當中，台北、新北、桃園、台中都有類似單位，目前僅台南與高雄沒有，今年四月間，台南議會也有議員要求設立。

童燕珍指出，近期與年輕朋友接觸時，發現他們對市政、地方有些想法，覺得市府應有類似單位可供諮詢，並注意到有青年事務委員會設置要點，但要點早已於民國九十二年訂定，卻沒後續？

研考會主委劉進興說明，委員會設置要點於九十二年訂立，可聘任廿一人，主委由市長擔任，主要提供青年生涯輔導、志工服務、多元學習等層面諮詢，當年因遭批評為政治青年軍，所以沒設置。

劉進興進一步表示，委員會雖不存在，但實質功能仍透過各局處運作，例如秘書處舉辦創新巡迴展、財政部媒合大學財經系學生到銀行實習等。

對此，市長陳菊坦言市府應檢討，並強調高雄是一個青年追求夢想的地方，例如最近舉辦的青春設計節（文化局）、創客活動（經發局），都是要給青年發揮空間。

陳菊認為，過去有若干因素沒設置，但市府願聆聽年輕人對高雄的想法，希望研考會在下會期組成，提供年輕人更多參與機會，包括文化、觀光、創業部分的政策制定，希望能符合更多期待。

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  • 高雄市長陳菊強調，市府願聆聽年輕人聲音，願設置青年事務委員會。圖為青春設計節頒獎現場。（記者王榮祥攝）

    高雄市長陳菊強調，市府願聆聽年輕人聲音，願設置青年事務委員會。圖為青春設計節頒獎現場。（記者王榮祥攝）

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