〈南部〉左營空污可望緩解 東南水泥明年底停燒煤炭

2017-05-16

〔記者黃旭磊／高雄報導〕東南水泥將於明年底停燒煤炭，市區空污可望稍獲改善。

東南水泥高雄廠位於高鐵左營站旁，近住宅及學校，多次被文府國小師生及家長抗議，首創空污旗，細懸浮微粒（PM2.5）超標就升旗示警，提醒師生減少戶外活動，曾創下升旗六十二天紀錄，已成為在地空污標的。

業者表示，將提前在明年（一○七年）十二月卅一日終止水泥廠前端旋窯操作製程，轉型為熟料研磨營運，亦即停燒煤炭，不生產熟料，但會買熟料研磨水泥，繼續生產水泥出售，改善高雄市區空污。

廠方表示，創辦人陳江章於民國四十五年設廠，一直在高雄市繳納稅金，並為高雄捷運投資七億元，三年前高雄氣爆後捐助一千萬元，並投資一卡通，長期為地方奉獻心力。而未來將前鎮成功路廠區及旗津廠區土地引進資訊、文創及觀光產業，響應亞洲新灣區整體規劃。

左營區空污嚴重，去年環保署細懸浮微粒（PM2.5）紅標警戒達四十二天，為全台天數最多地區；而東南水泥高雄廠設備老舊、污染頻傳，去年五月遭市府環保局勒令停工，同年九月申請試車，試車後竟有十二次設備異常導致停車紀錄。