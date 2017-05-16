〈南部〉荖葉園廢棄黑網、水泥柱 堆滿建農掩埋場

2017-05-16

〔記者張存薇／台東報導〕去年尼伯特風災重創台東市荖花荖葉產業，破損的黑網、水泥柱、塑膠管全部堆放在建農掩埋場，怎麼處理傷腦筋，議員江堅壽昨天建議，開放給有需要的民眾或業者進場取用，協助垃圾減量。

議員：開放有需要者取用

荖葉為半日照種植，周邊設有水泥柱、上方罩黑網，而荖葉也要依附細塑膠管向上生長，去年尼伯特十七級強風重創荖葉園，許多荖葉園設備全倒，市公所為方便民眾，同意在三月卅一日前農民可以將相關廢棄物送進建農掩埋場。

目前堆放在建農掩埋場的廢材約有三萬立方，江堅壽指出，為避免以後再發生這樣的情況，環保局一定要強制要求公所、分類後才能進場，至於現已存在的廢材則開放有需要的民眾取用。

市公所：可變賣 將標售

台東市公所主秘溫忠仁表示，塑膠管因為可碎化後再利用，已委由資源回收業者慢慢整理，水泥柱部分，因為內部含鐵條等可以變賣，現正統計數量，預計五月底規劃出標案，希望標售給有意願的廠商。

至於黑網部分，溫忠仁說，已申請花東永續發展基金、將做進一步分類，黑網無法回收再利用、也不能焚化，所以希望把混雜其中的垃圾、樹枝等分類出來再處理。