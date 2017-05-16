〈南部〉攜手挺綠能 屏東貸款專案上路

2017-05-16

〔記者邱芷柔／屏東報導〕「我們把金庫搬來跟屏東縣政府合作！」合作金庫商業銀行董事長廖燦昌，昨天帶領旗下南區區域中心及所屬屏東縣七家分行，與屏東縣長潘孟安簽署共同合作協議，提供設籍屏東縣的企業或個人購置再生能源設備提供優惠貸款，促成地方政府與銀行合作貸款的首例，合庫銀第一期將投入兩百億資金，力挺屏東發展綠能城市。

合庫銀首期投入二百億資金

廖燦昌說，發展綠能需資金挹注，為支持屏東縣政府發展綠能，第一期將投入兩百億資金，利率二％至二點五％，最高貸款額度為設置計畫成本八成以內，借款期限最長十五年，本金還可寬緩兩年，條件十分優惠。

最高可貸8成 期限最長15年

潘孟安表示，縣府去年成立綠能推動專案辦公室，以單一窗口解決民眾和業者發展綠能的各種法規和資金等問題，有了合庫銀的幫助，等於如虎添翼，任何一個產業發展都需要金融業當靠山，就像屏東發展農業、青創產業一樣，縣府深知有許多投資者還在觀望，並有資金方面的需求，所以拜會銀行後制定貸款合約，朝非核家園目標邁進。

潘孟安說，屏東有得天獨厚的太陽能開發條件，農林廢棄物、廚餘、畜牧污泥等有機廢棄物產量龐大，是生質能源利用的重要來源，在合庫銀支持下，期待屏東在二○三○年前達成以二○一四年為基期的三十％減碳目標，循序邁向百分之百的再生能源之路。

屏東縣綠能辦公室主任何紹康表示，目前縣府已提供縣民裝設太陽能設施一千瓦（kw）五千元的設備補助，鼓勵多利用自家屋頂裝設太陽能發電，這次合庫銀優惠貸款，希望能吸引更多民眾、中小企業踴躍裝設，參與綠能發電。