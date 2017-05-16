快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈台北都會〉京華城容積率爭議 一個月後有結果
2017-05-16
〔記者鍾泓良／台北報導〕「求求柯市長還我公道！」「求求柯市長還我五六○！」投資京華城的開發金控、兆豐金控、中華工程等十二家，共計一百廿九萬上市櫃公司股東昨天率團到台北市議會向台北市長柯文哲陳情，強調京華城容積率為五六○％，而非市政府聲稱的三九二％，柯進入議會時接受陳情書，但不發一語地離去。都發局表示，預計一個月會提出結果，若對方不能接受，那就交由法院裁定。
都發局副局長張剛維表示，都發局過去一再主張京華城容積率是三九二％，但因監察院提出糾正，因此都發局已邀集當時參加過審議的委員及小地主開會，預計一個月後會將裁決結果告訴京華城；若京華城對最後結果不滿意，那麼就依循法律途徑救濟。
位於北市八德路四段的京華城用地，民國八十年從第三種工業區變更為商三區，容積率維持三九二％，土地翻漲數倍，成為國內工業區變更百貨公司首例。但威京集團五年前提案再變更都市計畫內容，爭取提高容積率為五六○％。
然而，都發局指出，八○年計畫書就有明載「容積率依整個基地面積計算為三九二％。但京華城則主張，當時已經有負擔工變商捐地卅％基地，認為容積率應為五六○％，並指出監察院在一○五年一月七日提出糾正文，均認定本案容積率為五六○％，要求北市府依循監察院要求。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才
今年四、五月，台北市長柯文哲團隊的選前幕僚相繼跳船，據了解，柯團隊近日換血，延攬不少民進黨各派系資深人才入府，如前民進黨主席蘇貞昌的人馬周榆修，擔任市長室專員；特別是柯文哲日前雖因台北農產運銷公司人事…
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉京華城容積率爭議 一個月後有結果
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分