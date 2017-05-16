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〈台北都會〉京華城容積率爭議 一個月後有結果

2017-05-16

〔記者鍾泓良／台北報導〕「求求柯市長還我公道！」「求求柯市長還我五六○！」投資京華城的開發金控、兆豐金控、中華工程等十二家，共計一百廿九萬上市櫃公司股東昨天率團到台北市議會向台北市長柯文哲陳情，強調京華城容積率為五六○％，而非市政府聲稱的三九二％，柯進入議會時接受陳情書，但不發一語地離去。都發局表示，預計一個月會提出結果，若對方不能接受，那就交由法院裁定。

都發局副局長張剛維表示，都發局過去一再主張京華城容積率是三九二％，但因監察院提出糾正，因此都發局已邀集當時參加過審議的委員及小地主開會，預計一個月後會將裁決結果告訴京華城；若京華城對最後結果不滿意，那麼就依循法律途徑救濟。

位於北市八德路四段的京華城用地，民國八十年從第三種工業區變更為商三區，容積率維持三九二％，土地翻漲數倍，成為國內工業區變更百貨公司首例。但威京集團五年前提案再變更都市計畫內容，爭取提高容積率為五六○％。

然而，都發局指出，八○年計畫書就有明載「容積率依整個基地面積計算為三九二％。但京華城則主張，當時已經有負擔工變商捐地卅％基地，認為容積率應為五六○％，並指出監察院在一○五年一月七日提出糾正文，均認定本案容積率為五六○％，要求北市府依循監察院要求。

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  • 京華城股東前往市議會外向市長柯文哲陳情，呼籲市府回復京華城容積率為560%。（記者廖振輝攝）

    京華城股東前往市議會外向市長柯文哲陳情，呼籲市府回復京華城容積率為560%。（記者廖振輝攝）

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