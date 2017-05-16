| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議

2017-05-16

〔記者張凱翔、鍾泓良／台北報導〕遠雄昨上午至大巨蛋工地準備斷根移樹作業，護樹團體到場抗議質疑，二○一五年北市府承諾移樹前會與團體溝通、重新議約大巨蛋、解決公安問題才移樹，為何今立場變卦？北市府大巨蛋籌備小組執行秘書羅文明回應，移樹是為了道路拓寬，雖「不否認」和大巨蛋工程有關連，但認為移樹拓路和巨蛋復工仍應切開談。

北市府五月四日發出公文，同意遠雄將大巨蛋光復南路、忠孝東路側等三十三棵樹木進行移植，松菸公園催生聯盟召集人游藝昨天率人到工地現場，怒指遠雄在未改善前，不得移樹，護樹團體有志工爬上樹抗議。

游藝表示，北市府二○一五年五月六日的新聞稿明確寫遠雄未與護樹團體溝通、重新議約尚未完成，大巨蛋園區全區疏散有隱憂等，要求遠雄暫不可移樹，兩年過去，上述理由未變，市府卻同意移樹。

不滿柯Ｐ忘了護樹承諾 把錯誤推給前朝

游藝痛批，護樹團體的疑問柯文哲一題都答不出來，只會拿「照ＳＯＰ辦理」這種話術模糊焦點、把一切錯誤推給前朝，公安、公平正義都不見，選前來松菸跟社運拉票，柯醫師變柯市長後卻都忘了，三年的時間就足夠讓人忘記他要護樹的承諾？

市府指拓寬道路與巨蛋復工 應切開來談

大巨蛋籌備處執行秘書羅文明昨到場表示，移樹是為了道路拓寬工程，經過府內專業交通考量規劃，雖不否認和遠雄巨蛋工程有關連，但認為移樹拓寬道路和遠雄巨蛋復工兩者應切開來談。羅文明受訪時表示，北市府公園處、農委會林試所、遠雄及其所聘的樹醫生皆會在現場會勘，確認樹根情形，「每棵樹根生長不同，先把土壤清開，看狀況後再決定如何斷根。」

遠雄發言人楊舜欽昨在場受訪表示，移樹是市府交代的應辦事項，費用全權由遠雄支出，預計從五月至七月進行斷根、養根工程，明年一月移植至北部流行音樂中心，並強調這是配合市府的路型改善工程，雖然道路拓寬的確是為了大巨蛋工程，但對市府的立場不願評論，只說復工將交由「法院認定」，但楊也承認，這次除了移樹之外，也會對地下水箱涵部分動工，因為這是「連動的」，無法切開。

楊舜欽表示，當日只會將土刨開、吹散，勘察樹根生長的情形再決定要如何斷根，同時也會把光復南路、忠孝東路下的水箱涵連同移樹工程一併施作。

另外，大巨蛋進度方面，都發局表示台建中心已完成大巨蛋圖說審查，遠雄已領取評定書，再來評定書還需取得營建署認可才會生效。遠雄方面也證實，目前評定書已經送至營建署等待認可，但何時會取得認可須看營建署。

廣告
  • 護樹團體一度爬上樹阻擋遠雄會勘，約一小時後下樹。（記者張凱翔攝）

    護樹團體一度爬上樹阻擋遠雄會勘，約一小時後下樹。（記者張凱翔攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才

今年四、五月，台北市長柯文哲團隊的選前幕僚相繼跳船，據了解，柯團隊近日換血，延攬不少民進黨各派系資深人才入府，如前民進黨主席蘇貞昌的人馬周榆修，擔任市長室專員；特別是柯文哲日前雖因台北農產運銷公司人事…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈台北都會〉大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.