〈台北都會〉大巨蛋移樹會勘 護樹團體爬樹抗議

2017-05-16

〔記者張凱翔、鍾泓良／台北報導〕遠雄昨上午至大巨蛋工地準備斷根移樹作業，護樹團體到場抗議質疑，二○一五年北市府承諾移樹前會與團體溝通、重新議約大巨蛋、解決公安問題才移樹，為何今立場變卦？北市府大巨蛋籌備小組執行秘書羅文明回應，移樹是為了道路拓寬，雖「不否認」和大巨蛋工程有關連，但認為移樹拓路和巨蛋復工仍應切開談。

北市府五月四日發出公文，同意遠雄將大巨蛋光復南路、忠孝東路側等三十三棵樹木進行移植，松菸公園催生聯盟召集人游藝昨天率人到工地現場，怒指遠雄在未改善前，不得移樹，護樹團體有志工爬上樹抗議。

游藝表示，北市府二○一五年五月六日的新聞稿明確寫遠雄未與護樹團體溝通、重新議約尚未完成，大巨蛋園區全區疏散有隱憂等，要求遠雄暫不可移樹，兩年過去，上述理由未變，市府卻同意移樹。

不滿柯Ｐ忘了護樹承諾 把錯誤推給前朝

游藝痛批，護樹團體的疑問柯文哲一題都答不出來，只會拿「照ＳＯＰ辦理」這種話術模糊焦點、把一切錯誤推給前朝，公安、公平正義都不見，選前來松菸跟社運拉票，柯醫師變柯市長後卻都忘了，三年的時間就足夠讓人忘記他要護樹的承諾？

市府指拓寬道路與巨蛋復工 應切開來談

大巨蛋籌備處執行秘書羅文明昨到場表示，移樹是為了道路拓寬工程，經過府內專業交通考量規劃，雖不否認和遠雄巨蛋工程有關連，但認為移樹拓寬道路和遠雄巨蛋復工兩者應切開來談。羅文明受訪時表示，北市府公園處、農委會林試所、遠雄及其所聘的樹醫生皆會在現場會勘，確認樹根情形，「每棵樹根生長不同，先把土壤清開，看狀況後再決定如何斷根。」

遠雄發言人楊舜欽昨在場受訪表示，移樹是市府交代的應辦事項，費用全權由遠雄支出，預計從五月至七月進行斷根、養根工程，明年一月移植至北部流行音樂中心，並強調這是配合市府的路型改善工程，雖然道路拓寬的確是為了大巨蛋工程，但對市府的立場不願評論，只說復工將交由「法院認定」，但楊也承認，這次除了移樹之外，也會對地下水箱涵部分動工，因為這是「連動的」，無法切開。

楊舜欽表示，當日只會將土刨開、吹散，勘察樹根生長的情形再決定要如何斷根，同時也會把光復南路、忠孝東路下的水箱涵連同移樹工程一併施作。

另外，大巨蛋進度方面，都發局表示台建中心已完成大巨蛋圖說審查，遠雄已領取評定書，再來評定書還需取得營建署認可才會生效。遠雄方面也證實，目前評定書已經送至營建署等待認可，但何時會取得認可須看營建署。