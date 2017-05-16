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〈台北都會〉兩年16名學生死亡未通報 教育局挨批

2017-05-16

理賠多於通報 議員批通報失靈

〔記者張議晨／台北報導〕校園通報系統有漏洞？台北市議員王欣儀昨於教育部門質詢時指出，北市一○三年校安通報死亡有卅人，但申請團保死亡理賠者卻有卅八人；隔年則有卅一人死亡，申請理賠者卻有卅九人，「兩年就有十六名學生死亡卻未通報」；此外，意外事件也有八成未完成通報，痛批教育局想「粉飾太平」。北市教育局長曾燦金回應，會在二週內提出檢討。

根據教育部《校園安全跟災害事件通報作業要點》規定，學生死亡是屬緊急事件，各級學校都要立即應變跟處理，同時在二小時內於校安系統完成通報；不過，若從一○三年申請死亡理賠案件來說，等於學生從事發至今，有超過上萬小時都未完成通報。

王欣儀批評，校安通報系統明顯「漏報」，若學生死亡都不通報，甚至往年稽查卻未發現，以北市近五年校安通報死亡人數近二百人來說，這樣的校園管理、校安通報體系要如何讓家長安心。

除校安死亡人數與理賠人數存有落差外，北市近三年校園意外事件通報件數計有三四四四件，但申請意外理賠案件卻高達二一○八九件，數字落差比例懸殊，凸顯校安通報根本完全失靈。

王欣儀說，理賠件數與通報件數完全不符，換算有超過八成意外事件都未完成通報，試問教育局要「掩蓋什麼，粉飾太平嗎？」，應對此檢討通報標準。

曾燦金坦言，因校安通報統計有的採年度、學年度，且意外理賠在二年內都屬有效，所以每年通報跟理賠數字才會出現落差，會針對通報數字落差提出檢討。

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