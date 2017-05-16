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〈台北都會〉鐵工、廚師、老師 聯展生活況味

2017-05-16

〔記者張安蕎／新北報導〕分別從事鐵工、廚師、老師的劉慶河、林榮雄、周忻恩，因熱愛美的事物，將生活巧思及人生歷練化為一件件藝品，新北市青少年圖書館邀請三人聯合展出百件作品，與外界分享素人藝術家的生命故事。

劉慶河開過計程車、待過砂石廠，也從事裝潢鐵工，透過工作學來的專業技術，於十五年前投入原木創作，從漂流木到倒塌的路樹，只要是有回收價值的木頭，便是創作素材，他的作品不僅實用，且充滿溫度。

林榮雄則是喜愛蔬果雕及冰雕的廚師，因愛好大自然而與木雕結緣，從他的木雕可看見精緻的雕刻技藝。幼教老師周忻恩習畫廿七年，同時也是中國結、國畫的指導老師，曾多次舉辦展覽。此次三人聯手舉辦「安坑春鬧聯展—安坑『藝』起來」展覽，百件食器、茶具、國畫、油畫、木雕等充滿生活況味的作品，即起展出至六月十一日，詳情可查詢市立圖書館網站。

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  • 金門「大膽島」上的「島孤人不孤」，是該島當年艱苦作戰、最具象徵性的精神標語。（記者吳正庭攝）

    金門「大膽島」上的「島孤人不孤」，是該島當年艱苦作戰、最具象徵性的精神標語。（記者吳正庭攝）

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