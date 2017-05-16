快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈台北都會〉圓夢、拚理想 辦刊物靠熱情支撐
2017-05-16
記者俞肇福／專題報導
「要害一個人傾家蕩產，就教他去辦雜誌、辦報紙！」這個老一輩文化人流傳的笑話，凸顯辦刊物的不易。
創辦《東北風》的許焜山，從採訪寫稿、邀稿、校對到出版，全靠一己之力；他經營事業有成，發行成本尚在可負擔範圍，因此《東北風》未刊登商業廣告，也未爭取政府機構經費補助，純粹為自己想要記錄八斗子漁村故事的願望圓夢。
相較於許焜山以一己之力創辦刊物，《走讀暖暖》與《雞籠霧雨》兩份刊物，除了靠一群人的熱情與有限時間進行採訪工作，還需要微薄經費支撐理想，均曾向文化部爭取經費協助付印。
有感於印刷刊物流傳效果與經費問題，《走讀暖暖》編輯團隊將紙本刊物變成電子版，民眾可上網瀏覽，希望基隆地方議題能無遠弗屆被在地人、外地人了解。編輯王醒之說，從《暖暖代誌》到《走讀暖暖》，都試圖發出在地的聲音，邀請民眾關注公共事務，如暖暖國中遭轉型成為中輟學校事件、基隆河壺穴生態保育、基福公路對社區的交通衝擊，到暖暖水源地設置物料倉庫，都因報導而改善或中止，是創辦刊物最大收穫。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才
今年四、五月，台北市長柯文哲團隊的選前幕僚相繼跳船，據了解，柯團隊近日換血，延攬不少民進黨各派系資深人才入府，如前民進黨主席蘇貞昌的人馬周榆修，擔任市長室專員；特別是柯文哲日前雖因台北農產運銷公司人事…
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉圓夢、拚理想 辦刊物靠熱情支撐
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分