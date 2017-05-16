〈台北都會〉圓夢、拚理想 辦刊物靠熱情支撐

2017-05-16

記者俞肇福／專題報導

「要害一個人傾家蕩產，就教他去辦雜誌、辦報紙！」這個老一輩文化人流傳的笑話，凸顯辦刊物的不易。

創辦《東北風》的許焜山，從採訪寫稿、邀稿、校對到出版，全靠一己之力；他經營事業有成，發行成本尚在可負擔範圍，因此《東北風》未刊登商業廣告，也未爭取政府機構經費補助，純粹為自己想要記錄八斗子漁村故事的願望圓夢。

相較於許焜山以一己之力創辦刊物，《走讀暖暖》與《雞籠霧雨》兩份刊物，除了靠一群人的熱情與有限時間進行採訪工作，還需要微薄經費支撐理想，均曾向文化部爭取經費協助付印。

有感於印刷刊物流傳效果與經費問題，《走讀暖暖》編輯團隊將紙本刊物變成電子版，民眾可上網瀏覽，希望基隆地方議題能無遠弗屆被在地人、外地人了解。編輯王醒之說，從《暖暖代誌》到《走讀暖暖》，都試圖發出在地的聲音，邀請民眾關注公共事務，如暖暖國中遭轉型成為中輟學校事件、基隆河壺穴生態保育、基福公路對社區的交通衝擊，到暖暖水源地設置物料倉庫，都因報導而改善或中止，是創辦刊物最大收穫。