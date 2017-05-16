〈台北都會〉三鶯運動中心、公園 明年啟用
〔記者張安蕎／新北報導〕三鶯地區發展熱絡，新北市府規劃興建「三鶯國民運動中心」與「鶯歌運動公園」，兩座大型室內體育設施將於一○七年陸續啟用，提供居民國際級的運動及休閒環境。
三鶯國民運動中心 總面積3千坪
三鶯國民運動中心坐落於三峽區文化路上，為地上五層、地下一層建物，外型以魔術方塊做為設計理念，藉由繽紛色塊形塑出韻律感，內部規劃室內綜合球場、游泳池、烤箱室、體適能中心、桌球室、韻律教室、壁球室等，周邊也有小型公園；地下一層規劃七十六個汽車位、六十四個機車位，另設置五十六部汽車及四十二輛機車室外停車場，除提供運動民眾使用，也紓解老街停車需求，總面積達三千坪，總經費為四億九千五百萬元。
鶯歌運動公園 全場架遮雨屋頂
鶯歌運動公園位於三鶯新生地，配合當地丘陵地形，建築外觀呈圓弧曲線，宛如一座白色小巨蛋，一樓將設置飛輪教室、體適能中心、社區教室等，二樓將設置籃球、排球、羽球綜合球場及環場跑道；全場架設遮雨屋頂，讓喜愛在戶外跑步的民眾，即使下雨也能暢快運動。建物與環河自行車道連結，總面積約兩千六百坪，總經費為一億五千萬元。
新工處長詹榮鋒指出，三鶯國民運動中心施工時，將保留現有卅棵植栽，並採用對環境影響最低的建材，未來將積極爭取銀級以上綠建築標章。
市長朱立倫昨前往兩處工地視察，要求加速施工，鶯歌運動公園應於明年農曆年前展開試營運，三鶯國民運動中心應於明年九月底試營運。朱立倫說，明年新北將有十二座國民運動中心，成為全台擁有最健全運動場館的都市。
議員蘇有仁指出，三鶯地區缺乏大型室內體育設施，兩座場館均是居民引頸期盼的建設，尤其運動公園與三鶯之心、龍窯橋等景觀相近，預料將為鶯歌增加觀光效益。
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