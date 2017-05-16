〈台北都會〉柯為連任布局 廣納民進黨各派系人才

2017-05-16

〔記者郭安家／台北報導〕今年四、五月，台北市長柯文哲團隊的選前幕僚相繼跳船，據了解，柯團隊近日換血，延攬不少民進黨各派系資深人才入府，如前民進黨主席蘇貞昌的人馬周榆修，擔任市長室專員；特別是柯文哲日前雖因台北農產運銷公司人事案，與新潮流系「答嘴鼓」，但柯也接受新系民代推薦，讓長期在新系政治人物身邊擔任幕僚的陳君亮入府。

北市府官員謝系者眾，但幾乎沒有新系人士，雖然陳君亮並非正統新系人馬，但過去擔任新系北市議員李建昌、新北市議員沈發惠的助理，與新系頗有淵源，也有法案、府會互動經驗。陳君亮日前悄悄擔任府會聯絡人，並在北市府副秘書長李文英辦公室擔任研究員，陳、李也頻頻出現於議會，引起不少助理議論。

另外，市長室研究員空缺，日前則由民進黨資深幕僚卡位，周榆修曾擔任蘇系北市議員助理、民進黨青年部副主任，曾在民進黨台北市黨部任職，亦曾擔任蘇系立委蘇巧慧助理，法案經驗豐富。

另一方面，知情人士指出，年代主播林昆鋒日前也被親民黨民代推薦入府，若林與年代談妥，即可擔任市府研究員。

近兩個月從柯文哲身邊去職的選前年輕幕僚，包括前媒體事務組員「戳戳妹」葉芝邑，葉去職後，媒事組組員、前《民視》記者鄒建威也取代葉的角色，被柯文哲稱為「拉拉弟」，因柯文哲受訪時瀕臨失言，鄒會拉著市長的手，暗示發言謹慎；媒事組也延攬前《新頭殼》記者擔任專員，加上發言人劉奕霆、甫上任的副發言人陳思宇，組成人員較為年輕。

對此，劉奕霆表示，柯市長用人著重在個人特質與能力，相關人事聘用沒有黨派考量；此外，柯也非常樂於給年輕人機會，盼能倚重每個人的專業，給予北市府更多協助，幫助市政推動。