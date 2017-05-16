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〈台北都會〉下任北農董事長、總經理 柯張達共識

2017-05-16

張派許銘文 將接下任董事長

〔記者郭安家、廖淑玲、林彥彤／綜合報導〕台北農產運銷公司董事會迄今仍由前雲林縣長張榮味掌握，卡住董事長及總經理人事權，本報日前獨家報導，北市府高層屬意台灣建築中心前執行長許銘文擔任北農公司下任董事長，並由北市副市長陳景峻擔任張派、農委會及市府三派協調者，張榮味昨受訪表示「尊重陳景峻」，言下之意已認同該人事案。

前立委賴坤成 掌總經理機率高

至於北農公司總經理人選，本報也掌握消息，謝系前立委賴坤成出線機率高，因有知情人士指出，賴的人事已獲民進黨秘書長洪耀福、立法院長蘇嘉全力推，而目前似乎沒有其他競爭人選，就待總統府做最後決定；該人士說，許銘文人事案是柯文哲與張榮味合作，與總經理職務安排並不衝突。

不過，農委會副主委陳吉仲昨受訪時不回應此消息，只強調，目前尚未與台北市政府正式坐下來談、交換意見，但農委會對於北農一貫的看法是，農委會與北市府相互合作的目的是，要爭取最大席次，因此需雙方充分討論才會有決議。陳景峻也不評論人事消息，僅說未來還要爭取北農董事會的過半支持。

北農董事會有廿三個席次，但北市府及農委會各掌握五席董事，官派董事長、總經理難以選贏，日前還鬧出人事風波。

但張榮味任雲林縣長時，許銘文任縣府工務局長等職，被歸類為張派人馬，據了解，由於許銘文曾擔任台建中心執行長，也經手過大巨蛋案，獲柯文哲青睞，陳景峻即以「低調柔軟」要讓許獲各方認可；陳日前赴北農談話，還宣示︰「未來董事長是如何協助市政府完成果菜市場改建，有沒有道理？要從這角度思考用人問題，人用不對，會事倍功半啊！」

張榮味昨則說，陳景峻曾利用返回雲林之際到他家閒聊，當時他身兼北農常務董事的妹婿、中華民國農會總幹事張永成也在場，陳提及推薦許銘文出任北農董事長職務一事，而他「尊重陳景峻」。

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  • 北農公司總經理人選，謝系前立委賴坤成出線機率高。（資料照，記者黃明堂攝）

    北農公司總經理人選，謝系前立委賴坤成出線機率高。（資料照，記者黃明堂攝）

  • 台北農產運銷公司人事將定案，下任董事長可望由張榮味人馬許銘文接任。（取自臉書）

    台北農產運銷公司人事將定案，下任董事長可望由張榮味人馬許銘文接任。（取自臉書）

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