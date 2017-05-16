〈台北都會〉下任北農董事長、總經理 柯張達共識
張派許銘文 將接下任董事長
〔記者郭安家、廖淑玲、林彥彤／綜合報導〕台北農產運銷公司董事會迄今仍由前雲林縣長張榮味掌握，卡住董事長及總經理人事權，本報日前獨家報導，北市府高層屬意台灣建築中心前執行長許銘文擔任北農公司下任董事長，並由北市副市長陳景峻擔任張派、農委會及市府三派協調者，張榮味昨受訪表示「尊重陳景峻」，言下之意已認同該人事案。
前立委賴坤成 掌總經理機率高
至於北農公司總經理人選，本報也掌握消息，謝系前立委賴坤成出線機率高，因有知情人士指出，賴的人事已獲民進黨秘書長洪耀福、立法院長蘇嘉全力推，而目前似乎沒有其他競爭人選，就待總統府做最後決定；該人士說，許銘文人事案是柯文哲與張榮味合作，與總經理職務安排並不衝突。
不過，農委會副主委陳吉仲昨受訪時不回應此消息，只強調，目前尚未與台北市政府正式坐下來談、交換意見，但農委會對於北農一貫的看法是，農委會與北市府相互合作的目的是，要爭取最大席次，因此需雙方充分討論才會有決議。陳景峻也不評論人事消息，僅說未來還要爭取北農董事會的過半支持。
北農董事會有廿三個席次，但北市府及農委會各掌握五席董事，官派董事長、總經理難以選贏，日前還鬧出人事風波。
但張榮味任雲林縣長時，許銘文任縣府工務局長等職，被歸類為張派人馬，據了解，由於許銘文曾擔任台建中心執行長，也經手過大巨蛋案，獲柯文哲青睞，陳景峻即以「低調柔軟」要讓許獲各方認可；陳日前赴北農談話，還宣示︰「未來董事長是如何協助市政府完成果菜市場改建，有沒有道理？要從這角度思考用人問題，人用不對，會事倍功半啊！」
張榮味昨則說，陳景峻曾利用返回雲林之際到他家閒聊，當時他身兼北農常務董事的妹婿、中華民國農會總幹事張永成也在場，陳提及推薦許銘文出任北農董事長職務一事，而他「尊重陳景峻」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
今年四、五月，台北市長柯文哲團隊的選前幕僚相繼跳船，據了解，柯團隊近日換血，延攬不少民進黨各派系資深人才入府，如前民進黨主席蘇貞昌的人馬周榆修，擔任市長室專員；特別是柯文哲日前雖因台北農產運銷公司人事…
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
標題：〈台北都會〉下任北農董事長、總經理 柯張達共識
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email