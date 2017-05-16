〈台北都會〉捕蜂捉蛇 新北市府：明年回歸農業局
半年緩衝期 消防局彈性支援
〔記者賴筱桐、俞肇福／新北報導〕家裡出現蜂窩或蛇怎麼辦？以往民眾都打119求助，但消防員未受過專業訓練，增加勤務負擔，還可能有生命危險。新北市確立明年一月起，動物救援和捕蜂捉蛇業務回歸農業局，保留半年緩衝期，消防局彈性支援，未來消防猛男不再化身「捕蜂人」或「弄蛇人」，重拾救災本業。
議員：救災變捕蜂捉蛇 本末倒置
市議員何淑峰指出，一○一年至一○五年，消防局執行捕蜂捉蛇業務共四萬七千餘件，平均每年九千多件，消防員職責是救火、救災、救人，但捕蜂捉蛇件數竟佔火災出勤量六、七成，本末倒置、浪費人力，消防員未受過專業訓練，曾有人執勤過程遭蛇咬、蜂螫，釀生命危險。
何淑峰表示，今年二月農委會函釋指出，捕蜂捉蛇業務由農政單位主政，消防單位適時配合支援，目前六都中，桃園全面回歸農業局，成立捕蜂捉蛇大隊，委由義消執行，高雄確立回歸農政單位，台北、台南也有共識回歸農政單位，僅剩新北、台中協調中，她要求市府盡快劃分權責。
基隆市消防局副局長陳龍輝說，基隆市捕蜂捉蛇業務目前是消防局負責，正在積極協調由基隆動保所接手。
動保處：人力有限 將採外包
新北市動保處長陳淵泉說明，明年一月起捕蜂捉蛇和動物救援業務全面由農業局接手，礙於人力有限，將採外包模式，由專業單位執行，估一○七年預算須增列七百萬至八百萬元。
陳淵泉表示，現階段除新莊、板橋、三重、蘆洲、汐止、中和、永和、土城、新店、樹林等十個行政區，日、夜間動物救援業務由動保處負責，其餘十九個區域，夜間由消防局支援，總計一○五年動保處執行動物救援案共四千九百五十一件。
消防局：同仁將專心救災工作
消防局緊急救護科股長謝伯毅表示，每次接獲通報至少須兩人出勤，難免造成勤務排擠，且消防員未受過正規訓練，通常由學長傳承經驗，同仁冒著被蜂螫或蛇咬風險，備感壓力。
謝伯毅說，動物救援和捕蜂捉蛇業務回歸動保處，同仁可專心從事救災工作，緩衝期至明年六月，若有需要消防局可彈性支援。
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