〈北部〉銀膠菊侵入住宅區 有毒剷除要小心

2017-05-16

〔記者游太郎／花蓮報導〕近來「銀膠菊」大舉入侵花蓮地區，對生態造成破壞，也威脅人體健康，常有民眾誤認為「滿天星」，縣府農業處長羅文龍表示，經調查已從野外入侵住宅區，對本土的植物造成排擠及危害，提醒小心辨識共同防除。

縣府農業處長羅文龍指出，「銀膠菊」環境適應力強、生長迅速，原只生長於低海拔及濱海農地、草生地、荒廢地、田埂、溝渠、道路分隔島及路旁邊坡，但今年調查發現，花蓮市區不少居家四周及庭院鄰近已成群叢生，原生植物遭到排擠，生存受到威脅。

羅文龍說，「銀膠菊」有毒，剷除過程一定要「全副武裝」，穿著長袖衣褲並配戴口罩、手套，農地以農耕機具翻除，必要時以市售除草劑噴灑，拔除的植株應裝入塑膠袋悶腐或乾燥後焚燬，接觸後應盡快洗手。

「銀膠菊」有國際毒草之稱，原產自中南美洲，屬菊科一年生草本植物，植株高卅至一百五十公分，容易誤認為石竹科的花材「滿天星」；外表微細狀體含有銀膠素（parthenin），葉片、植株上的纖毛有毒，皮膚誤觸會引起過敏發癢等症狀，花粉也是過敏原。

民眾若發現居家附近出現大量的「銀膠菊」，可向縣府農業處通報處理。