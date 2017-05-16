〈北部〉「玉兔女神」游雅君 宜蘭縣運奪3金

2017-05-16

獻給「媽媽們」和天上的阿嬤

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕綽號「玉兔女神」的游雅君，參加一○六年宜蘭縣運動會田徑比賽，一次刷新四項自己保持的大會紀錄，包含一萬公尺、五千公尺、三千公尺障礙賽與一千五百公尺，其中三項勇奪金牌，她說，想要獻給「媽媽們」，更要繼續跑給天上的阿嬤看。

游雅君從小與阿嬤同住，喚三伯父和三伯母爸爸媽媽，直到幼稚園才知道原來她不是他們親生的，但是游雅君並不埋怨，因為阿嬤就像媽媽一樣，照顧她長大，國一時阿嬤生病去世，她希望讓阿嬤看到認真生活的雅君，所以很努力練習跑步。

游雅君說，雖然沒機會跟親生媽媽生活，但她生命中有六個媽媽，除了阿嬤媽媽，還有三伯母媽媽、大姑姑媽媽、阿姨媽媽、兩個教練媽媽林淑惠和鐘瓊珠，每次遇到低潮，媽媽們都會鼓勵她，陪伴她跑出自信。

就讀宜蘭高商時，游雅君正式進入田徑世界，她說，高一自告奮勇加入田徑隊，當時的啟蒙教練就是林淑惠，高三時兩腳練跑練到疲勞性骨折，拄著枴杖才能走路，但仍堅持要跑，被淑惠教練教訓才落淚醒悟。

游雅君如今就讀台灣體育大學競技研究所，仍然每年回來參與縣運會，二○一四年代表台灣到廈門參加馬拉松比賽後成為國手，她說，接下來以跑進世大運為目標，希望讓天上的阿嬤看到她努力奔跑，也把好成績送給生命中的媽媽們，讓她們感到驕傲。