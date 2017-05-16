〈北部〉《小辭典》衛生紙可以 面紙不行

2017-05-16

衛生紙與面紙都是原生紙漿製作而成，但衛生紙屬於短纖維、鬆散結構，製作過程中沒有添加「溼強劑」，丟進水裡會遇水離散，不會造成馬桶阻塞，民眾可以查看衛生紙包裝背後說明，都會有標示是否能丟入馬桶。

面紙屬於長纖維、結構強韌，製造過程中會添加濕強劑，以增加紙張的韌性，讓紙張變得比較難撕斷，僅靠水分子很難破壞他的結構，就算遇到水也不容易破裂，不能丟進馬桶裡，會造成阻塞。

其他不能丟進馬桶的物品，包含女性衛生用品（衛生棉、衛生棉條）千萬不要丟進去，破布、竹片、木條及雜物等投入馬桶，都會造成阻塞。（記者簡惠茹整理）