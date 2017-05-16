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〈北部〉衛生紙丟馬桶？ 縣宜公廁貼紙告示

2017-05-16

議員質疑準備好了沒？

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕環保署推動「衛生紙丟馬桶」政策，宜蘭縣議員質疑宜蘭準備好了嗎？環保局宣導夠嗎？汙水下水道還沒普及能把衛生紙丟馬桶嗎？環保局長周錫福表示，縣府自製貼紙讓民眾辨識可丟衛生紙的廁所，將從列管的一千多座公廁先貼，預計七月前完成。

宜蘭縣議會昨天進行環保局質詢，議員陳漢鍾表示，許多民眾對衛生紙可不可以丟進馬桶有疑慮，環保局應該好好宣導；議員吳宏謀也說，環保局應該負起說明責任；議員黃浴沂認為，宜蘭縣汙水道尚未普及，民眾把衛生紙丟進馬桶，不會造成嚴重堵塞嗎？

周錫福表示，是否已經接用汙水下水道不影響衛生紙是否可以丟入馬桶，而是住宅本身的水管管線如果過於老舊、管線細小、轉折點設計不良等，平常本來就容易阻塞，就不建議把衛生紙丟進馬桶。

上千座7月前張貼完成

周錫福說，環保局製作貼紙，將貼在縣府列管的一千多座公廁，包含加油站與風景區的廁所，只要看到可以丟衛生紙的貼紙，民眾就可放心丟進馬桶，不用擔心造成阻塞。

此外，環保局也向縣內旅館、民宿宣導，配合環保局在廁所貼上衛生紙是否可以丟入馬桶的貼紙，讓遊客能夠享受更衛生、沒有異味的廁所。

「預計七月前張貼完成。」周錫福指出，環保署希望從七月一日開始推動衛生紙丟馬桶的政策，縣內貼紙已經製作完成，七月前張貼完畢。

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