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〈北部〉蘇澳賽龍舟 30日南方澳第一漁港登場

2017-05-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳海上競渡是全國唯一在漁港舉辦的龍舟賽，今年除划龍舟，另有古老捕魚法解說、Q版竹筏、冰粽及祈福彩蛋DIY，呈現南方澳特有漁村文化。

重溫古早「釣艚仔」捕魚法

南方澳是台灣三大漁港之一，鯖魚產量占全國八成以上，目前進入黑鮪捕撈旺季，蘇澳鎮公所每年在此辦理海上競渡，本屆賽事訂於卅日在南方澳第一漁港點燃戰火，有男子組、男女混合組共十四隊報名，港區將挪出空間當比賽場地，選手透過划龍舟祈求平安，漁船滿載而歸。

活動當天，選手在漁港划龍舟，港邊有端午應景活動；八十三歲退休老船長江錫鈴昨天現身說法，他指出，「釣艚仔」古老捕魚法於一九五○年代在南方澳相當盛行，由大船帶領十多艘竹筏出海，漁民在竹筏垂釣，把釣到的鯖魚、鰹魚交給大船，再運回岸上拍賣，一九七○年代被大型圍網、扒網取代而走入歷史。

至於Q版竹筏、冰粽及祈福彩蛋DIY，均採現場報名，捐出三張發票便可免費參加，Q版竹筏做成一％比例縮小版，發票轉捐華山基金會做公益，蘇澳鎮長陳金麟歡迎大家到蘇澳看龍舟、做竹筏、吃冰粽、祈好運，歡度不一樣的端午佳節。

主辦單位表示，蘇澳海上競渡每年在南方澳三座漁港輪流舉行，今年在南方澳南天宮前方的第一漁港，表演節目選定「釣艚仔」當主題，重現瀕臨失傳古老捕魚技藝。

「釣艚仔」由屏東東港「一支釣」改良，使用手電筒打光訊號，做為定位及聯繫管道，隻身待在竹筏垂釣與大海搏鬥，風險性很高，漁民捕魚時捉大放小，捕獲量有限，被視為較有保育概念的魚法。

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  • 蘇澳鎮長陳金麟（後排中）帶領鎮內的長輩及小朋友，邀請大家30日到蘇澳看龍舟、做竹筏、吃冰粽、祈好運。（記者江志雄攝）

    蘇澳鎮長陳金麟（後排中）帶領鎮內的長輩及小朋友，邀請大家30日到蘇澳看龍舟、做竹筏、吃冰粽、祈好運。（記者江志雄攝）

  • 蘇澳海上競渡是全國唯一在漁港舉辦的龍舟賽，今年在南方澳第一漁港點燃戰火，圖為去年活動畫面。（蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳海上競渡是全國唯一在漁港舉辦的龍舟賽，今年在南方澳第一漁港點燃戰火，圖為去年活動畫面。（蘇澳鎮公所提供）

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