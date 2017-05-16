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〈北部〉路邊停車要收費 頭份公所挨轟

2017-05-16

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市路邊停車收費政策五月一日開始上路，頭份市公所近來卻接到多通投訴電話，不滿認為車輛才一停，收費單就夾上來。頭份市公所強調，收費是為管理停車秩序，維護市容整潔，提供更多車位給需要的民眾。今天起民眾可以到各大便利商店繳費。

頭份市公所表示，實施路邊停車收費後，許多鄉親認為終於可以解決民眾長期亂停車現象，並清除路霸，但收費至今近半個月，街上還是有很多人仍不願遵守規則，併排、違規停車。

公所指出，不僅違規車輛多，連續幾天還接到民眾抗議電話，認為車停不久，或短暫停留，卻得付費，很不合理。

頭份公所農經課課長傅傅桂欽說，委外管理廠商這幾天陸續反映，有民眾會利用機車或是三角錐等物，霸佔停車格，將請警方協助取締違規事項。頭份警方強調，會加強取締開罰，呼籲民眾還是要遵守規定，避免荷包失血。

另外，頭份公所指出，身障者如不方便停在專屬停車格，停放一般車位，前三小時免費優待。

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  • 苗栗縣頭份市公所表示，路邊停車收費後仍有不少民眾違規停車。（記者許展溢攝）

    苗栗縣頭份市公所表示，路邊停車收費後仍有不少民眾違規停車。（記者許展溢攝）

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