〈北部〉竹市最迷你機車地下道 長高10公分通車

2017-05-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市最矮最迷你的竹蓮街機車地下道經封閉兩個月施工改善、在長高十公分後，昨天通車了！新竹市府工務處表示，竹蓮街機車地下道是市區通往竹蓮寺和南區的重要捷徑，每天行經的機車相當多，過去因潮溼昏暗且較低，常讓機車族得低頭通過，經改善後，機車族不用再當低頭族，也不用擔心被撞到了。

市府工務處表示，竹蓮街機車地下道是新竹市最矮的迷你地下道之一，只允許機慢車雙向通行，是市區民眾通往竹蓮寺及南區的重要捷徑，很多上班族或機車族都會利用此機車地下道，但因地下道老舊，淨高不足，機車族行經時，常需低頭通過，加上地面及牆面斑駁、燈光昏暗、潮濕漏水，過去一直為機車族詬病。

工務處表示，市府今年編列一百五十萬元經費，委託工程技術顧問公司，重新進行機車地下道整體路面調降評估、漏水防制及相關安全補強設計，改善機車族通行使用上的壓迫感，並以提升地下道整體明亮及安全性為改善重點。

經封閉兩個月進行施工改善，工程單位已將舊有車道版拆除調降，並重新辦理基礎及底版側牆補強作業，完成後地下道底版降低十公分，有效通行淨高度達一百八十公分，一般人走過也不會撞到或有壓迫感。此外地面坑洞、頂版滲水及照明不佳等問題也都完成改善。