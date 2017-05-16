| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹市最迷你機車地下道 長高10公分通車

2017-05-16

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市最矮最迷你的竹蓮街機車地下道經封閉兩個月施工改善、在長高十公分後，昨天通車了！新竹市府工務處表示，竹蓮街機車地下道是市區通往竹蓮寺和南區的重要捷徑，每天行經的機車相當多，過去因潮溼昏暗且較低，常讓機車族得低頭通過，經改善後，機車族不用再當低頭族，也不用擔心被撞到了。

市府工務處表示，竹蓮街機車地下道是新竹市最矮的迷你地下道之一，只允許機慢車雙向通行，是市區民眾通往竹蓮寺及南區的重要捷徑，很多上班族或機車族都會利用此機車地下道，但因地下道老舊，淨高不足，機車族行經時，常需低頭通過，加上地面及牆面斑駁、燈光昏暗、潮濕漏水，過去一直為機車族詬病。

工務處表示，市府今年編列一百五十萬元經費，委託工程技術顧問公司，重新進行機車地下道整體路面調降評估、漏水防制及相關安全補強設計，改善機車族通行使用上的壓迫感，並以提升地下道整體明亮及安全性為改善重點。

經封閉兩個月進行施工改善，工程單位已將舊有車道版拆除調降，並重新辦理基礎及底版側牆補強作業，完成後地下道底版降低十公分，有效通行淨高度達一百八十公分，一般人走過也不會撞到或有壓迫感。此外地面坑洞、頂版滲水及照明不佳等問題也都完成改善。

廣告
  • 新竹市竹蓮街機車地下道經改善工程後，長高十公分，機車族不用再當低頭族，可以安全通過了。 （記者洪美秀攝）

    新竹市竹蓮街機車地下道經改善工程後，長高十公分，機車族不用再當低頭族，可以安全通過了。 （記者洪美秀攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
涉詐領千萬助理費 議員張肇良被訴

桃園市議員張肇良涉嫌與服務處助理何芷芸、清潔人員張桂田共謀，從九十九年三月一日起至去年一月間，涉嫌以未實際擔任助理的姜信辰、張桂田當人頭，虛…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈北部〉竹市最迷你機車地下道 長高10公分通車


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.