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〈北部〉英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手

2017-05-16

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內七大場館入園收費政策實施後，人潮不再，其中位於後龍鎮英才書院、客家圓樓，讓鎮公所看不下去，認為原是好景點，卻無法吸引遊客，後龍鎮長朱秋隆說，因不願看到該場域愈來愈沒落，想要跟苗栗縣政府拿回管理權，重新規劃經營。管轄兩大場館苗縣府教育處、文化觀光局皆表示，樂觀其成。

苗縣府一○四年七月實施收費，客家圓樓一張全票三十元、英才書院五十元，希望透過場館收入，挹注困窘財政，但遊客銳減卻始終成為各界關注焦點。不少地方人士認為，免費入場時人潮多，為後龍鎮帶入不少觀光財。不滿苗縣府短視近利，造成反效果。

擬以環狀串連 再創人潮

朱秋隆指出，英才書院、客家圓樓收費至今，發展始終不見起色，大嘆真的「很可惜」，遊客數不僅減少，地方反而還有沒落趨勢，因此希望拿回管理權，重新修正場館經營。

朱秋隆說，人潮回歸是重點，由於兩大場館都位於高鐵特定區，距離不遠，希望以「環狀」方式串連起來，也許採不收費，透過周邊農產品展售等收入，協助經營；或將兩大場館結合，只要一張門票，便可以讓民眾走透透，甚至，也不排除提供遊客交通工具。

朱秋隆說，即便拿回管理權，經營必須有配套，因經費也是一大問題，希望縣府屆時能補助經費，協助推動。

朱秋隆強調，目前公所的意見只是初步構想，還需詳加規劃，期盼和苗縣府達成共識，共同帶動地方觀光。

縣府管轄單位 樂觀其成

苗縣府教育處負責管轄英才書院，教育處長王承先說，公所如有意願，是好事一件，可以拋出想法一起討論。強調一切都還是要按照行政程序處理。

客家圓樓則由苗縣府文觀局管理，文觀局長林彥甫認為，假設可以增加遊客來源，讓遊客駐足也不造成縣府財務負擔、壓力，又能不失原場館特色，不管公、私單位經營，都樂觀其成。強調有意願經營者，只要提出的規劃優於現狀，縣府是否挹注補助經費，都有討論的空間。

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  • 苗縣後龍鎮客家圓樓入場全票三十元，地方人士認為根本吸引不了遊客。（記者許展溢攝）

    苗縣後龍鎮客家圓樓入場全票三十元，地方人士認為根本吸引不了遊客。（記者許展溢攝）

  • 苗縣後龍鎮英才書院一張全票需五十元，不少鄉親都說，免費入場時人潮較多。（記者許展溢攝）

    苗縣後龍鎮英才書院一張全票需五十元，不少鄉親都說，免費入場時人潮較多。（記者許展溢攝）

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