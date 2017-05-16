〈北部〉英才書院、客家圓樓 後龍鎮公所盼接手
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣內七大場館入園收費政策實施後，人潮不再，其中位於後龍鎮英才書院、客家圓樓，讓鎮公所看不下去，認為原是好景點，卻無法吸引遊客，後龍鎮長朱秋隆說，因不願看到該場域愈來愈沒落，想要跟苗栗縣政府拿回管理權，重新規劃經營。管轄兩大場館苗縣府教育處、文化觀光局皆表示，樂觀其成。
苗縣府一○四年七月實施收費，客家圓樓一張全票三十元、英才書院五十元，希望透過場館收入，挹注困窘財政，但遊客銳減卻始終成為各界關注焦點。不少地方人士認為，免費入場時人潮多，為後龍鎮帶入不少觀光財。不滿苗縣府短視近利，造成反效果。
擬以環狀串連 再創人潮
朱秋隆指出，英才書院、客家圓樓收費至今，發展始終不見起色，大嘆真的「很可惜」，遊客數不僅減少，地方反而還有沒落趨勢，因此希望拿回管理權，重新修正場館經營。
朱秋隆說，人潮回歸是重點，由於兩大場館都位於高鐵特定區，距離不遠，希望以「環狀」方式串連起來，也許採不收費，透過周邊農產品展售等收入，協助經營；或將兩大場館結合，只要一張門票，便可以讓民眾走透透，甚至，也不排除提供遊客交通工具。
朱秋隆說，即便拿回管理權，經營必須有配套，因經費也是一大問題，希望縣府屆時能補助經費，協助推動。
朱秋隆強調，目前公所的意見只是初步構想，還需詳加規劃，期盼和苗縣府達成共識，共同帶動地方觀光。
縣府管轄單位 樂觀其成
苗縣府教育處負責管轄英才書院，教育處長王承先說，公所如有意願，是好事一件，可以拋出想法一起討論。強調一切都還是要按照行政程序處理。
客家圓樓則由苗縣府文觀局管理，文觀局長林彥甫認為，假設可以增加遊客來源，讓遊客駐足也不造成縣府財務負擔、壓力，又能不失原場館特色，不管公、私單位經營，都樂觀其成。強調有意願經營者，只要提出的規劃優於現狀，縣府是否挹注補助經費，都有討論的空間。
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