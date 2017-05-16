〈北部〉涉詐領千萬助理費 議員張肇良被訴

2017-05-16

〔記者余瑞仁、周敏鴻／綜合報導〕桃園市議員張肇良涉嫌與服務處助理何芷芸、清潔人員張桂田共謀，從九十九年三月一日起至去年一月間，涉嫌以未實際擔任助理的姜信辰、張桂田當人頭，虛報助理名額及薪資，另將服務處李姓、邱姓、葉姓及蔡姓助理的薪資虛報提高，詐領助理補助款及差額，多年來詐領千萬餘元，昨天被桃園地檢署依貪污治罪條例、偽造文書罪起訴。對此，張肇良昨強調這是作業疏失，沒有一分一毫流入他的口袋。

檢方起訴指出，張肇良（五十二歲）取得相關人的台灣銀行帳戶資料，涉嫌虛報每人月薪為二萬元至五萬元間，使得議會職員陷於錯誤，依他虛報的金額發放助理薪資、春節慰勞金等，損害桃園縣（市）議會對補助議員遴用助理費用管理及勞健保費、勞工退休金計算的正確性。

檢方調查，張肇良長期透過何芷芸（女、卅四歲）前往銀行提領所詐領的款項，全數交給他支配、花用，多年來何詐領一○四八萬七七九六元。

全案經桃園地檢署肅貪專組檢察官蔡鴻仁指揮桃園市調查處偵辦，調查認為張肇良涉犯貪污治罪條例利用職務機會詐取財物罪，及刑法使公務員登載不實罪，昨天偵結將他起訴。何芷芸涉犯使公務員登載不實罪，檢察官予以緩起訴處分；張桂田（六十五歲）涉犯使公務員登載不實罪，也被提起公訴。

對於遭到起訴，張肇良昨天回應說，他擔任議員多年，也曾競選立委，為了深耕地方任用多名助理，總薪資卅餘萬元，超過議會規定的廿四萬元上限，他「以部分助理名義請領助理費，再發給所有助理」，在會計作業上確有瑕疵，但「絕對沒有任何一分助理費，落入我的口袋」，對於檢方的起訴感到遺憾，相信法院會還他清白。