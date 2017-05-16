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〈北部〉童心協「壢」來看戲 巡演23國小

2017-05-16

〔記者李容萍／中壢報導〕「中壢區親子藝術校園巡演—童心協『壢』來看戲」，今天起至廿六日巡迴全區廿三所國小演出，演出時間均為晚上七點，邀請蘋果劇團、武林文創、敦青舞蹈團、風雅頌古箏樂團、瓶子先生兒童劇團等團體演出。

市長鄭文燦出席巡演活動表示，這次劇碼由世界冠軍魔術師黃俊傑所率領的瓶子先生兒童劇團表演《灰熊厲害》，以北極熊的生態危機，傳遞環保教育的觀念；蘋果劇團與敦青舞蹈團、風雅頌古箏樂團合作演出《海克力斯》；蘋果劇團與國家級武術教練任培豪合作演出《動物森林保衛戰》，讓孩子學會防身術學習自保。

鄭文燦說，中壢區人口即將在今年六月突破四十萬人，市府規劃明年起，每場經費的預算從現有的十萬元提高至十五萬元，讓小朋友可以看到更多好戲。

各國小的巡演時間如下：十六日富台、興仁、山東，十七日新街、龍岡，十八日信義、大崙、元生，十九日內壢、華勛、中平，廿三日普仁、中壢、興國，廿四日林森、新明、中正，廿五日內定、中原、青埔，廿六日忠福、自立、芭里。

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  • 中壢區親子藝術校園巡演—童心協「壢」來看戲，今日起巡迴開演。（記者李容萍攝）

    中壢區親子藝術校園巡演—童心協「壢」來看戲，今日起巡迴開演。（記者李容萍攝）

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