〈北部〉申請路跑 過期才收到同意函

2017-05-16

〔記者邱奕統／桃園報導〕市府研考會昨天到市議會工作報告，多位市議員批評市府、區公所的公文效率太差，動輒拖一個月以上，影響民眾權益；市議員魯明哲指出，有路跑活動甚至在舉辦日都過了才收到市府的同意函，要求研考會加強管考，研考會承諾會加強要求。

中大壢中同意函 活動前兩天才拿到

魯明哲表示，市府要求各項路跑活動必須先由市府體育局審查，這是為了協調路權、無可厚非，扶輪社、中大壢中兩單位分別在三月二十五日、三月三十一日舉辦路跑活動，體育局早在二月二十三日就開會審查，但市府同意函卻在三月二十九日才發出。

他說，追究原因，二月二十三日的審查會議僅是「原則同意」活動舉辦，會議紀錄上清楚註明「需簽請市長同意後，才能依會議紀錄函向權責單位申請路權」，但市長鄭文燦日理萬機，會議紀錄雖然在三月六日就送到市府，但同意函卻拖到三月二十九日才發出，一個已經來不及，另一個只剩兩天時間，向各局處申請路權、交通管制根本來不及，「市長都上任兩年半了，大大小小的事卻不敢授權，對下屬不信任是桃園的悲哀。」

市議員徐玉樹也說，市府所有大小事情都靠鄭文燦決定，在沒有充分授權下，導致公文效率牛步化，基層都在反映，公文每次都卡在市府十二樓的市長辦公室，也有民眾反映，收到公文時不是過了期限，就是所剩時間不多，嚴重影響民眾權益。

市議黃婉如、周玉琴等人表示，市府和區公所的連繫也有問題，許多公文都要很長時間、甚至一個月以上才能完成；市議員梁為超、林政賢認為，研考會應就公文流程、時效等訂定標準，督促改善。

扶輪社憑同意補助經費公文 如期舉辦

記者事後查證，中大壢中的路跑活動向市議員陳情後，在最後一刻向各局處完成相關程序而如期舉辦；扶輪社在新屋區舉辦的路跑，因事前獲得市府同意補助經費的公文，相關人員在過程中緊盯進度，一得知市府同意舉辦的訊息，即便尚未取得正式公文，仍憑同意補助經費的公文向區公所、警方協調，最後才如期舉辦。

研考會︰了解是否失職 將加強管考

研考會代理主委邱俊銘答詢表示，對部分個案將了解是否有人員失職並加強管考，要求各局處、區公所依相關規定、時間完成；市府新聞處長張惇涵表示，市長不授權的說法並非事實，市府各單位都是本於職權、分工合作，路跑審查會議都在活動前召開並依行政程序辦理，相關作業流程也都依照市府文書流程管理作業要點等規定辦理，不需要由市長決定。