| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《民進黨宜蘭縣長初選》冬山、員山、三星3鄉長 共推1人參選

2017-05-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和及三星鄉長黃錫墉，三人達成共識，將共推一人爭取黨內提名，參選下屆宜蘭縣長。

宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣議員黃適超同屬民進黨新潮流系，去年十月透過民調整合，江勝出，代表新系爭取民進黨下屆宜蘭縣長提名。

謝燦輝、江永和、黃錫墉昨也拋出「三鄉合作聯盟」，敲定今天上午十一點，在宜蘭縣政府門口宣布「結盟」。

謝燦輝說，他們三人分別當了兩任鄉長，沒有連任壓力，政績可受公評，均獲支持者勸進競選縣長，為了避免競爭傷和氣，將共推一人爭取民進黨提名，延續宜蘭綠色執政傳統。

江永和表示，擔任首長期間，在地方上默默耕耘，相信鄉民有目共睹，他認為，努力應該被看見並受到鼓勵，選務實的人比較重要，三人中若確定出線人選，其他兩人同意全力輔選。

黃錫墉指出，參與「結盟」的三名首長各有政績，若捉對廝殺對民進黨不好，更是支持者不樂見，為凝聚向心力，他主張採用協商手段推出一人參選，愈快愈好，最好在本月底前產生人選，以利選戰布局。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
涉詐領千萬助理費 議員張肇良被訴

桃園市議員張肇良涉嫌與服務處助理何芷芸、清潔人員張桂田共謀，從九十九年三月一日起至去年一月間，涉嫌以未實際擔任助理的姜信辰、張桂田當人頭，虛…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈北部〉《民進黨宜蘭縣長初選》冬山、員山、三星3鄉長 共推1人參選


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.