〈北部〉《民進黨宜蘭縣長初選》冬山、員山、三星3鄉長 共推1人參選

2017-05-16

〔記者江志雄／宜蘭報導〕民進黨籍的宜蘭縣冬山鄉長謝燦輝、員山鄉長江永和及三星鄉長黃錫墉，三人達成共識，將共推一人爭取黨內提名，參選下屆宜蘭縣長。

宜蘭市長江聰淵、宜蘭縣議員黃適超同屬民進黨新潮流系，去年十月透過民調整合，江勝出，代表新系爭取民進黨下屆宜蘭縣長提名。

謝燦輝、江永和、黃錫墉昨也拋出「三鄉合作聯盟」，敲定今天上午十一點，在宜蘭縣政府門口宣布「結盟」。

謝燦輝說，他們三人分別當了兩任鄉長，沒有連任壓力，政績可受公評，均獲支持者勸進競選縣長，為了避免競爭傷和氣，將共推一人爭取民進黨提名，延續宜蘭綠色執政傳統。

江永和表示，擔任首長期間，在地方上默默耕耘，相信鄉民有目共睹，他認為，努力應該被看見並受到鼓勵，選務實的人比較重要，三人中若確定出線人選，其他兩人同意全力輔選。

黃錫墉指出，參與「結盟」的三名首長各有政績，若捉對廝殺對民進黨不好，更是支持者不樂見，為凝聚向心力，他主張採用協商手段推出一人參選，愈快愈好，最好在本月底前產生人選，以利選戰布局。