〈北部〉國際慢城年會 鳳林子弟分享客庄文化

2017-05-16

〔記者王峻祺／花蓮報導〕全台首座榮獲義大利「國際慢城聯盟」認證的「國際慢城」鳳林鎮，由鳳林客家築夢青年張郁珮、北林國小畢業校友蘇曉慧代表參加今年度的「國際慢城澳洲年會」，除向各國分享鳳林客庄價值，台前更有當地小學生揮舞「中華民國國旗」，讓與會者看了相當感動，直呼「台灣再躍國際舞台！」

張郁珮與鳳林鎮北林三村社區發展協會在二○一二年申請客委會「築夢計畫」，前往義大利國際慢城總部，敲開台灣與慢城的大門，引領鳳林鎮成為全台首座國際慢城。

鳳林鎮今年受邀參與國際慢城澳洲年會，分享鳳林客庄文化精神，張郁珮與蘇曉慧代表出席，主辦單位還邀請當地古爾瓦小學生介紹與會國，在會場揮舞著「中華民國國旗」。

張郁珮表示，獲得慢城認證的這四年來，團隊讓慢城的概念透過各種方式落實到生活中，幫助社區發展在地特色產業，並強化人文價值，塑造地方特色。

她說，今年分享北林社區面臨的小校危機議題，獲得廣大迴響，蘇曉慧也提出三年前與北林國小學童環島拜訪小校行動經驗，盼讓慢食、慢城的生活價值，能在台灣遍地開花。