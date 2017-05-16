〈北部〉改善oBike亂象 花縣府將罰業者

2017-05-16

〔記者游太郎／花蓮報導〕oBike停車亂象引起花蓮縣各鄉鎮市反彈，昨在議會總質詢中引發議員們強烈抨擊，要求縣府必須拿出管理辦法和作為；縣長傅崐萁表示，隨便放置將以違反道路交通管理條例和公園管理條例處罰，已研議管理辦法，未來將直接對業者開罰，再透過APP找到租用及騎乘自行車的遊客，不會坐視不管，也不會讓亂象持續擴大。

縣議員邱永雙質詢指出，oBike一開始著眼於外縣市遊客沒地方停車，但一口氣引進幾百輛後，真的帶來方便嗎？各鄉鎮市紛紛反應停車亂象，縣府都無法可管嗎？以鯉魚潭風景區為例，當地租車業者怨聲載道，不但佔用機車停車格，影響機車族停車權益，還編了四百廿萬元預算，是否圖利oBike公司？

邱永雙說，遊客租用自車，到底有沒有保險？發生事故如何保障權益？這些縣府有沒有管理辦法？如果沒有，未來的糾紛將層出不窮。

縣議員林宗昆指出，oBike是小確幸還是大亂象？很多民眾好奇去試騎，覺得不好玩就亂放，現在已造成交通困擾，縣府應該好好管理，未來如何處理？也應向民眾說明。

縣府觀光處代理處長彭偉族表示，oBike相關規範，交通部於四月廿一日已公布自行車租賃定型化契約；針對停車亂象，可依道路交通管理處罰條例或公園管理自治條例等規定取締，因應觀光旺季即將來臨，縣府已邀集觀光、旅宿業者等召開兩次說明會，許多業者抱持樂觀看法，認為無樁式自行車帶來利多，oBike租賃採定型化契約，腳踏車須逐輛保險，不管騎乘、租借均受保障。

縣長傅崐萁則說，相關規劃案經費來源為環保署補助，用來評估及規劃公共自行車系統，縣府委由交通規劃公司執行，評估花蓮建置公共自行車的可能性及道路規劃；而oBike是新加坡業者引進，縣府並未投入預算，業者進駐前承諾會與在地業者合作，並協助將花蓮特色景點行銷海外。

他強調，管理辦法研議中，未來若有違規情況，將直接對業者開罰，並透過APP找到租用及騎乘的遊客，縣府不會坐視不管，也不會讓亂象擴大。