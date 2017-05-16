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〈北部〉受不了客訴 苗客1年走40名司機
2017-05-16
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市苗栗客運遭控訴班次時常誤點，甚至該來的班次卻等不到，還遭爆近一年走了四十名司機，最多遊客搭乘的南庄線也因此減少班次，影響民眾權益。苗栗客運證實，客訴案件太多，一個月至少就約有十件，許多司機受不了，紛紛求去。
民眾投訴苗栗客運，能理解偶爾因塞車，或其他狀況造成誤點，但近來發現時常等不到車，班次亦大幅減少，不滿苗栗縣客運班次已不像大城市密集，質疑連僅有的車次難不成也要縮減，是要大家都不出門？
苗栗客運課長唐順峯說，班次異動頻繁及減少主因是司機流動率高，編制應有一百三十二名司機，但近一年卻走了四十名，班次瞬間減少百分之十。
有司機向記者投訴說，月薪不高，每天開車揹負乘客安全壓力，還要時常飽受民眾莫須有指控，只要被投訴，不僅被扣錢，連帶也影響績效，認為這樣的機制，對他們很不公平。
唐順峯表示，每月至少都有十件形形色色投訴案件，有的打來直接開罵，直指司機態度不佳等問題一籮筐，但司機是否有違規情事，都一定會依程序調閱錄音、影帶查看，不會無緣無故對司機懲處。
唐順峯表示，該開的班次被查到沒開，就要被罰至少九千元以上，絕對不可能無故減少班次或誤點，但礙於有些司機說不做就不做，人力吃緊，臨時根本找不到人開車，民眾權益自然受到影響。
唐順峯無奈說，這幾天也有司機說不來就不來，只好再三拜託，至少一定要做到五月底，讓公司可以趕緊找人，不然班次將大受波及。
苗栗客運強調，即便人力不足，還是會盡量顧及民眾需求，維持基本班次，希望將乘客衝擊降到最低。
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