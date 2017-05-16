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〈北部〉美國學校偷跑輕罰 議員酸「有趣」

2017-05-16

〔記者黃美珠／竹縣報導〕民國黨籍縣議員邱靖雅昨天總質詢一改過去砲火猛攻法，改採他山之石揶揄縣府，舉嘉義縣對無照偷跑新建大樓的上市公司兆赫電子，於獲報第二天就罰廿萬，對照新竹縣處理也無照偷跑的亞太美國學校連罰五次制止施工無效，外加依建築法開罰等，歹戲拖棚兩個月共罰不到一百萬元，直指縣府對這個外僑學校的禮遇，就連檢調也非常「感興趣」，無異變相鼓勵所有在竹縣要動工的業者都能比照辦理。

縣府工務處處長羅昌傑答詢說，依照建築法的相關規定，已對亞太美國學校從重罰了卅多萬。

地政處副處長古瓊漢說，只要校方沒有「即刻」停工，一次就罰十萬元，已經連罰了五次。

另外該校沒有建照就偷跑施工，是否應該終止契約？古瓊漢認為有限期改善的空間。校方申報開工後，整個程序已經符合要求。違規部分就依契約規定給予懲罰性的違約金，並依照建築法規定給予罰鍰。

縣議員邱靖雅說，她二月底就接到民眾陳情，不滿亞太美國學校沒有建照就偷跑施工，縣府卻直到四月廿五日發出建照的時候才裁罰。

反觀嘉義縣政府去年八月十四日接到民眾陳情，十六日就依建築法廿五條未經許可先動工的規定加重裁罰開出廿萬的罰鍰。且在十五日當天，嘉義縣政府就發文給兆赫電子及其營造公司，迫使兆赫電子停工且召開說明會。

她說，明明都是同一個中華民國，為什麼新竹縣這麼「有趣」，讓她忍不住對新竹縣政府對亞太美國學校所有事情的處理方式，都特別有興趣。因為別人可以兩天就開罰，新竹縣政府卻說拿不出什麼方法可以罰，只好先用該校破壞人行道罰三萬元，拖了兩個月罰不到一百萬。

她還爆料，不只她對縣府處理這個學校的方式感興趣，就是調查員也很感興趣，但是調閱相關公文竟然不全，有些資料被抽掉，調查員還得退而求其次找她幫忙，讓她更覺得「有趣」。

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  • 面對民國黨議員邱靖雅（左）質詢，新竹縣政府地政處副處長古瓊漢（右）答說亞太美國學校只是程序違規。（記者黃美珠攝）

    面對民國黨議員邱靖雅（左）質詢，新竹縣政府地政處副處長古瓊漢（右）答說亞太美國學校只是程序違規。（記者黃美珠攝）

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