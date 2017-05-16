快訊PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
〈北部〉桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
2017-05-16
〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天出席「亞洲．矽谷．桃園會」表示，桃園的產業聚落完整、極具發展潛力，且人口不斷成長，是未來台灣經濟發展的火車頭，「前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！」
他指出，桃園是全台人口成長最快的城市，升格至今的兩年五個月，已增加十萬人，增加速度在全台第一，這不只是社會福利好，更因為桃園提供很好的就業、產業投資機會及不斷提升的生活品質，前瞻計畫多用點錢在桃園是對的，在桃園多投資一點，也是在幫台灣經濟的火車頭添加燃料。
他表示，桃園產業聚落完整，各產業都有完整供應鏈，「五加二」創新產業樣樣不缺，且有良好的ICT（資訊與通信科技）、雲端產業基礎，未來還要結合台北的金融、文創、軟體產業，以及新竹的半導體、IC設計產業，邁向整體的成功，帶給產業創新更多力量。
鄭文燦強調，市府全力配合中央推動「亞洲．矽谷」計畫，感謝桃園企業聯合會、台灣股權投資協會的協助，更補足「亞洲．矽谷」在創新投資、金融不足的部分，雖然矽谷沒辦法複製，但創新生態、研發投入、人才交流和資金引進都可以效法，涵蓋的產業發展相當廣泛，未來包含高機能紡織、智慧機器人、AI（人工智慧）、航太業、機械製造業、智慧物流等，都能結合物聯網發展，帶動轉型。
他並提到，市府推動智慧城市，今年得到智慧城市論壇（ICF）「全球二十一大智慧城市獎」及「全球七大智慧城市獎」，六月將前往紐約參加決選評比，這代表發展「亞洲．矽谷」的潛力。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹市最迷你機車地下道 長高10公分通車
新竹市最矮最迷你的竹蓮街機車地下道經封閉兩個月施工改善、在長高十公分後，昨天通車了！新竹市府工務處表示，竹蓮街機車地下道是市區通往竹蓮寺和南…
網友回應
熱門新聞
- 美研究：常看A片打手槍 增勃起障礙風險
- 缺國際觀？ 調查：2/3美國人不知北韓在哪
- 總統文化獎5大類 著重在地精神
- 〈上班一族5月徵文〉吃虧不是占便宜
- 第6戰「被偷秒」綠衫軍「怒搶七」
- 芝柏桂冠系列 再現傳奇風采
- 蔡英文執政週年總體檢》內外交迫 蔡施政陷困境
- 〈旅遊的滋味〉到丹麥體驗GoBike
- 賣錯手模材料 害少女截2指判6月
- 謝金晶奔喪追思父親 已守靈逾4小時
- 白宮：遭WannaCry攻擊 付贖金沒用
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry seeks allies’ help with WHA
- 亞洲．矽谷 商機無限
- 第17屆「藝童彩繪媽咪」兒童繪畫比賽得獎作品（上）
- 南山人壽前4月 EPS-0.08元
- 《中英對照讀新聞》Young HIV patients living 10 years longer－年輕HIV病患多活10年
- 俗擱有力！草根「豬式幽默」成絕響
- 醫師：揭露遭遇可自我療癒
- 博通躍居第一 IC設計排名大洗牌
- 抓弊缺銀彈 金檢預算 不到檢查局5趴
- 高雄大火雲梯車停擺 20工人驚逃1死
- 自由廣場》調漲菸價，邏輯通嗎？
- 《悼天王》謝謝豬大哥，歡樂台灣影視秀場！
- 自由廣場》別拿東帝汶恐嚇台灣人
- 中石化首季EPS0.57元 今年上看2.8元
- 王天寬／裸命
- 開車男疑病突發 撞倒路旁整排機車 送醫急救
- 國民黨人頭黨員爭議 上演大亂鬥
- 邀台灣參與ＷＨＡ 友邦提案列議程
- 自由廣場》「前瞻再商榷」
- 星宇航空名稱登記 展延半年
- 豬哥亮長眠基隆 擬設紀念園區
- 鋒面影響 提防大雨或豪雨
- 豬哥亮為安家費賣掉命 最後一筆錢將進帳
- 〈徵文啟事〉集點樂不樂
- MLB》2號之於基特 「如同23號之於喬丹」
- 〈圖像心職場〉讓專案合作更順利的方法？
- 「祥總」場上場下「兩款樣」
- C肝新藥放寬給付 首日111人領到藥
- 樂陞去年每股虧29.45元
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分