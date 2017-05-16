〈北部〉桃園產業聚落完整 鄭文燦︰經濟火車頭

2017-05-16

〔記者陳昀／桃園報導〕市長鄭文燦昨天出席「亞洲．矽谷．桃園會」表示，桃園的產業聚落完整、極具發展潛力，且人口不斷成長，是未來台灣經濟發展的火車頭，「前瞻計畫多花點錢在桃園是對的！」

他指出，桃園是全台人口成長最快的城市，升格至今的兩年五個月，已增加十萬人，增加速度在全台第一，這不只是社會福利好，更因為桃園提供很好的就業、產業投資機會及不斷提升的生活品質，前瞻計畫多用點錢在桃園是對的，在桃園多投資一點，也是在幫台灣經濟的火車頭添加燃料。

他表示，桃園產業聚落完整，各產業都有完整供應鏈，「五加二」創新產業樣樣不缺，且有良好的ICT（資訊與通信科技）、雲端產業基礎，未來還要結合台北的金融、文創、軟體產業，以及新竹的半導體、IC設計產業，邁向整體的成功，帶給產業創新更多力量。

鄭文燦強調，市府全力配合中央推動「亞洲．矽谷」計畫，感謝桃園企業聯合會、台灣股權投資協會的協助，更補足「亞洲．矽谷」在創新投資、金融不足的部分，雖然矽谷沒辦法複製，但創新生態、研發投入、人才交流和資金引進都可以效法，涵蓋的產業發展相當廣泛，未來包含高機能紡織、智慧機器人、AI（人工智慧）、航太業、機械製造業、智慧物流等，都能結合物聯網發展，帶動轉型。

他並提到，市府推動智慧城市，今年得到智慧城市論壇（ICF）「全球二十一大智慧城市獎」及「全球七大智慧城市獎」，六月將前往紐約參加決選評比，這代表發展「亞洲．矽谷」的潛力。