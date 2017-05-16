| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃

2017-05-16

〔記者張菁雅／台中報導〕荔枝椿象大肆危害，不僅影響荔枝收成，議員表示，使用農藥毒殺椿象的同時，也殃及蜜蜂，造成蜜蜂大量死亡，恐將造成生態失衡；也有議員指出，椿象已入侵住家、公園、登山步道，市府應加強宣導與防治。

市議會昨天進行業務質詢，荔枝椿象肆虐問題引起多位議員關切。議員謝志忠、張玉嬿表示，他們接獲蜂農陳情，果農大量噴灑農藥來對付椿象，卻讓無辜的蜜蜂受害，不僅蜂蜜採收率不到三成，由於蜜蜂是農作物開花授粉的重要媒介，蜜蜂大量死亡將嚴重危害農業生態系統。

另外，議員蘇柏興、張瀞分表示，荔枝椿象危害遠比市府想像的還要嚴重，現在已入侵公園、學校、行道樹、登山步道等。議員蔡雅玲前幾天也在住家發現椿象產卵，她要求市府應盡速成立專案小組，並加強宣導，減少民眾恐慌。

農業局長王俊雄表示，為減少荔枝椿象造成的危害，應減少使用農藥，趕快全面運用生物性防治法，如椿象的天敵—平腹小蜂，因為平腹小蜂會寄生在荔枝椿象的卵，使卵無法孵化，可有效減少荔枝椿象的數量。

至於蜂農的損失，王俊雄說，已經向農委會爭取比照天然災害救助補助蜂農，市府也建議防檢局禁用益達胺、類尼古丁等蜂毒較高的農藥。

廣告
  • 議員蘇柏興（由左至右）、張瀞分、賴朝國、張廖乃綸指出，荔枝椿象已入侵公園、學校。（記者張菁雅攝）

    議員蘇柏興（由左至右）、張瀞分、賴朝國、張廖乃綸指出，荔枝椿象已入侵公園、學校。（記者張菁雅攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
BMW X5 雲檢19日開拍

又有好康的！雲林地檢署要拍賣一輛BMW X5自用小客車，十九日上午十點在雲林地檢署前拍賣，拍賣前半小時開放賞車，歡迎有興趣的民眾投標。 雲檢表示，該輛BMW X5 XDRIVE35I黑色自用小客車是涉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈中部〉農藥殺荔枝椿象 蜜蜂遭殃


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.