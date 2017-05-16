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〈中部〉遭撞清潔隊員 市長探視

2017-05-16

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區清潔隊員王俊昇十三日上班執勤期間，遭酒駕傅姓婦人撞上拖行頭部重創，因剛好在亞大醫院前，經醫護人員搶救緊急開刀，昨天昏迷指數已由三分進步到七分，肇事的傅女以十萬元交保，岳母和妹妹昨天都氣憤表示：「太輕」、「無法接受」；市長林佳龍昨天前往醫院探視，除承諾請院方給予最好的醫療照顧，也會協助家人處理包括理賠、法律等問題，並呼籲中央檢討酒駕刑責。

卅二歲王俊昇十三日下午四點多，騎機車從隊部外出執勤，卻在福新路上遭酒駕的傅姓婦人（五十六歲）開車撞上，王男並卡在車下遭拖行數十公尺，造成頭部嚴重受創，因顱內出血緊急送到一旁的亞大醫院急診室、開刀房急救，經醫護全力搶救，昏迷指數昨天達七分，院方表示未來一週是關鍵。傅女經酒測，酒測值達一點九一mg/l，當天依公共危險、過失傷害罪嫌移送法辦。

不過，王俊昇的岳母和妹妹昨天對於傅女僅以十萬元交保大表不滿，認為「如果角色互換，誰能接受？」並質疑「法院保護壞人」，不應該替酒駕者脫罪、講話，也對於傅女肇事後可以自己走下車，卻沒有叫救護車大表不滿。

市長林佳龍昨天中午在家屬、亞大醫院許永信院長、市議員李天生、張芬郁等人陪同下，進入加護病房探視王俊昇，給他加油打氣，要大家一起為他集氣，希望他早日恢復健康。因王俊昇是因公受傷，市府已成立關懷小組，會給予最優的撫卹，對於家庭的照顧也會全力給予協助，並協助家屬爭取最好的理賠。

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  • 台中市霧峰清潔隊員王俊昇（右一），遭酒駕撞上顱內出血昏迷，台中市長林佳龍（左二）昨天到加護病房探視。（記者陳建志攝）

    台中市霧峰清潔隊員王俊昇（右一），遭酒駕撞上顱內出血昏迷，台中市長林佳龍（左二）昨天到加護病房探視。（記者陳建志攝）

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