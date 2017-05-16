| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉大里中興商圈 ＷiFree啟用

2017-05-16

台中首個建置商圈

〔記者陳建志／大里報導〕為提供消費者更方便的消費資訊和環境，大里區中興商圈在市府經發局補助下，成為全台中廿三個商圈首先建置WiFree網路系統的商圈，昨天舉行啟用儀式，民眾只要逛商圈，就可免費使用網路，還可獲得商家的商品和優惠資訊，更可看到全國的公車、台鐵和高鐵乘車資訊，希望讓消費者和商家共創雙贏。

可看到商家商品和優惠資訊

大里中興商圈主委傅運福表示，商圈店家過去都以派報方式替店家作宣傳，不但花費金額昂貴，效果也未必明顯，因市府積極推動商圈Ｅ化智慧服務系統，因此向經發局提案商圈的WiFree建置計畫，昨天舉行啟用儀式，包括經發局、區公所和多位民代都派人參加。

傅運福主委表示，這套WiFree智慧服務推播系統，目前裝設在大里中興路二段的新生路和新南路間，共在招牌上設置五個分享器，民眾只要到這個路段，打開手機的WiFi功能，就可免費使用網路上網，還可看到卅八間店家的商品內容和優惠資訊。

傅運福主委表示，除此之外，民眾透過此系統，也可看到全國各地的公車、台鐵、高鐵等乘車資訊，是相當便民的系統。而從昨天到五月卅一日，只要連結WiFree網路，或者掃描會員店家QRcode，就可取得贈品兌換碼，憑此兌換碼到會員店家消費就可免費兌換「花苗按摩器」，歡迎大家一起來中興商圈逛街。

廣告
  • 大里中興商圈ＷiFree網路系統昨天啟用，成為台中市第一個民眾可免費上網的商圈。（記者陳建志攝）

    大里中興商圈ＷiFree網路系統昨天啟用，成為台中市第一個民眾可免費上網的商圈。（記者陳建志攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
BMW X5 雲檢19日開拍

又有好康的！雲林地檢署要拍賣一輛BMW X5自用小客車，十九日上午十點在雲林地檢署前拍賣，拍賣前半小時開放賞車，歡迎有興趣的民眾投標。 雲檢表示，該輛BMW X5 XDRIVE35I黑色自用小客車是涉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈中部〉大里中興商圈 ＷiFree啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.