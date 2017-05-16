〈中部〉大里中興商圈 ＷiFree啟用

2017-05-16

台中首個建置商圈

〔記者陳建志／大里報導〕為提供消費者更方便的消費資訊和環境，大里區中興商圈在市府經發局補助下，成為全台中廿三個商圈首先建置WiFree網路系統的商圈，昨天舉行啟用儀式，民眾只要逛商圈，就可免費使用網路，還可獲得商家的商品和優惠資訊，更可看到全國的公車、台鐵和高鐵乘車資訊，希望讓消費者和商家共創雙贏。

可看到商家商品和優惠資訊

大里中興商圈主委傅運福表示，商圈店家過去都以派報方式替店家作宣傳，不但花費金額昂貴，效果也未必明顯，因市府積極推動商圈Ｅ化智慧服務系統，因此向經發局提案商圈的WiFree建置計畫，昨天舉行啟用儀式，包括經發局、區公所和多位民代都派人參加。

傅運福主委表示，這套WiFree智慧服務推播系統，目前裝設在大里中興路二段的新生路和新南路間，共在招牌上設置五個分享器，民眾只要到這個路段，打開手機的WiFi功能，就可免費使用網路上網，還可看到卅八間店家的商品內容和優惠資訊。

傅運福主委表示，除此之外，民眾透過此系統，也可看到全國各地的公車、台鐵、高鐵等乘車資訊，是相當便民的系統。而從昨天到五月卅一日，只要連結WiFree網路，或者掃描會員店家QRcode，就可取得贈品兌換碼，憑此兌換碼到會員店家消費就可免費兌換「花苗按摩器」，歡迎大家一起來中興商圈逛街。