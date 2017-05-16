〈中部〉三條國小學童 口琴、躲避球常勝軍

2017-05-16

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉三條國小下課時，小小操場總是擠滿打躲避球的學生，到中午，學生們又跑到百年老榕下練習口琴，允文允武表現讓他們連續九年代表彰化縣參加全國躲避球競賽，口琴隊也連續六年成為縣賽優勝軍，成績令人驚豔。

三條國小是一所不到百人的偏鄉小學，校方長期致力躲避球競技，今年首度打入全國四強，突破校史記錄，這群體育驍將不只打球虎虎生風，私下也是吹口琴高手。

躲避球隊長廖晉億表示，他在球隊擔任主攻手，在口琴隊則擔任低音手，都利用早上跟下午時間練習躲避球，中午時間練習口琴，兩者練習時間不衝突，躲避球隊上也有八位是口琴隊隊員，因此大家練習一起練習，讀書一起讀書，充滿默契。