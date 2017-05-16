| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉三條國小學童 口琴、躲避球常勝軍

2017-05-16

〔記者陳冠備／溪州報導〕彰化縣溪州鄉三條國小下課時，小小操場總是擠滿打躲避球的學生，到中午，學生們又跑到百年老榕下練習口琴，允文允武表現讓他們連續九年代表彰化縣參加全國躲避球競賽，口琴隊也連續六年成為縣賽優勝軍，成績令人驚豔。

三條國小是一所不到百人的偏鄉小學，校方長期致力躲避球競技，今年首度打入全國四強，突破校史記錄，這群體育驍將不只打球虎虎生風，私下也是吹口琴高手。

躲避球隊長廖晉億表示，他在球隊擔任主攻手，在口琴隊則擔任低音手，都利用早上跟下午時間練習躲避球，中午時間練習口琴，兩者練習時間不衝突，躲避球隊上也有八位是口琴隊隊員，因此大家練習一起練習，讀書一起讀書，充滿默契。

廣告
  • 三條國小學生允文允武在躲避球與口琴競賽中，屢獲得優異成績。（記者陳冠備攝）

    三條國小學生允文允武在躲避球與口琴競賽中，屢獲得優異成績。（記者陳冠備攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
議員要求房屋稅凍漲 市府：有調整必要

台中市今年六月將重行評定房屋標準價格，影響明年房屋稅，引起民眾關切。市議員邱素貞、翁美春、陳淑華十五日再度要求市府苦民所苦，凍漲自用住宅房屋稅。地方稅務局長陳進雄表示，全國十九縣市從民國一○一年起陸續…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈中部〉三條國小學童 口琴、躲避球常勝軍


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.