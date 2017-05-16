〈中部〉和美東谷路國道車行箱涵 17日通車

2017-05-16

〔記者劉曉欣／和美報導〕串連彰化市、和美鎮的交通便道的和美東谷路國道車行箱涵，昨天完成通車履勘，確定十七日上午七點正式通車！

和美東谷路國道車行箱涵，由於銜接彰市金馬路與和美彰新路，被民眾視為通往國道一號、國道三號的交通便道，尤其是上下班交通尖峰期間，金馬路常常是動彈不得，不少人就用東谷路來作為替代道路，有效紓解市區交通。

東谷路國道車行箱涵拓寬工程昨天進行通車履勘，立委王惠美、和美鎮長阮厚爵、縣議員林宗瀚與林庚壬，以及多位代表、里長都到場關心，希望拓寬工程既然在四月底就完工，就應該儘早通車。

昨天履勘發現，由於東谷路原本是台糖廢鐵道，經過爭取台糖才同意無償提供土地，但附帶條件就是作為運動休閒之用，所以設有自行車道，而穿越國道車行箱涵部分，在拓寬完成後也設有自行車道，但為了避免機車騎士誤闖，除了畫上自行車圖案以外，地方建議要增加交通標誌與防撞桿，今天將趕工完成，確定明天通車。