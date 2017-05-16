| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 獲獎連連！金車噶瑪蘭再締佳績！
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉示範人行道路面狹小 投縣府挨批

2017-05-16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投市玉井街一帶市區人行道示範道路，一度因民眾抗議後刨除，十五日隨著劃設工程進行，再度引發民怨，並抨擊縣府的作法，予人有「便民成擾民」之感。

民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，劃設人行道的道路，有的路面十分狹小，駕駛民眾稍有不慎便可能觸犯交通法規而遭開單，以黨部前的玉井街為例，人行道只鋪設一邊，難道行人來回只能走一邊？更凸顯該工程的矛盾，也難怪民眾怨聲載道。

工務處稱依馬路寬窄調整

縣府工務處指出，為確保行人優先路權，中央推動「市區道路人本環境建設計畫」，縣府遂選擇南投市玉井街、文昌街、民生街、大同街、建國路與南陽路等六條街道作為示範道路，之前因部分馬路寬度與人行道劃設不成比例，才予以刨除，如今則依馬路寬窄調整為九十公分至一百五十公分不等。

該處表示，道路依其功能分為快速道路、主要道路、次要道路及服務道路等四類，上述市區道路都屬於服務道路，如今劃設人行道，一旦有交通事故發生，行人與汽、機車之間應負的肇事責任問題，便可清楚釐清。

至於南投市信義街路面破損問題，昨縣長林明溱會勘後，認為嚴重影響居民進出安全，決定不等污水下水道工程完工，將對信義街與中興路、祖祠路約一點七公里的交叉路進行封層，還給民眾應有的「行」的安全。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
BMW X5 雲檢19日開拍

又有好康的！雲林地檢署要拍賣一輛BMW X5自用小客車，十九日上午十點在雲林地檢署前拍賣，拍賣前半小時開放賞車，歡迎有興趣的民眾投標。 雲檢表示，該輛BMW X5 XDRIVE35I黑色自用小客車是涉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧回鍋肉
好清爽✧番茄漬蛤蜊
喝甜湯✧冷凍芋
蛋炒飯要邊壓邊炒？
轉寄

標題：〈中部〉示範人行道路面狹小 投縣府挨批


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月16日‧星期二‧丁酉年四月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.