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〈中部〉示範人行道路面狹小 投縣府挨批
2017-05-16
〔記者謝介裕／南投報導〕南投市玉井街一帶市區人行道示範道路，一度因民眾抗議後刨除，十五日隨著劃設工程進行，再度引發民怨，並抨擊縣府的作法，予人有「便民成擾民」之感。
民進黨南投縣黨部執行長曾琮愷說，劃設人行道的道路，有的路面十分狹小，駕駛民眾稍有不慎便可能觸犯交通法規而遭開單，以黨部前的玉井街為例，人行道只鋪設一邊，難道行人來回只能走一邊？更凸顯該工程的矛盾，也難怪民眾怨聲載道。
工務處稱依馬路寬窄調整
縣府工務處指出，為確保行人優先路權，中央推動「市區道路人本環境建設計畫」，縣府遂選擇南投市玉井街、文昌街、民生街、大同街、建國路與南陽路等六條街道作為示範道路，之前因部分馬路寬度與人行道劃設不成比例，才予以刨除，如今則依馬路寬窄調整為九十公分至一百五十公分不等。
該處表示，道路依其功能分為快速道路、主要道路、次要道路及服務道路等四類，上述市區道路都屬於服務道路，如今劃設人行道，一旦有交通事故發生，行人與汽、機車之間應負的肇事責任問題，便可清楚釐清。
至於南投市信義街路面破損問題，昨縣長林明溱會勘後，認為嚴重影響居民進出安全，決定不等污水下水道工程完工，將對信義街與中興路、祖祠路約一點七公里的交叉路進行封層，還給民眾應有的「行」的安全。
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