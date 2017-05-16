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〈中部〉高鐵彰化站啟用年餘 下方道路遲不通
2017-05-16
〔記者顏宏駿／田中報導〕高鐵彰化站通車啟用逾一年半，人氣始終拉抬不上來，有民眾發現，站區沿高架橋下方往北斗鎮方向有平面道路，道路已畫標線和路牌，並設立指示牌，卻用紐澤西護欄擋路口。民眾質疑，政府的行政效率不彰，道路已完備卻遲遲不打通，難怪彰化站的人氣屢屢墊底。
縣議員江熊一楓表示，高鐵彰化站已通車一年半，但高架橋下的平面道路仍用紐澤西護欄圍著，禁止人車進入，令人納悶的是道路標線和指示牌都已完成，為何遲遲未開通？她說，從北斗、埤頭沿斗中路到站區，到高架橋下就左轉至站區，至少可以省五分鐘車程，結果現在要往前開到接近田中天主堂，再左轉走新的連接道路，再接到大社路才進高鐵站區，如此大繞一圈，還要經過四個紅綠燈，浪費時間和油錢，且田中警方還頻頻在此取締交通違規和設拍照點。
她指出，如果這裡能開通，從高鐵站到北斗市區只要五分鐘，比去田中鎮還近，北斗、埤頭、溪州地區的乘客不用冒險趕路，遊客到北斗吃小吃的意願也會因車程縮減而提高，實在不懂這麼單純的工程，為何會拖那麼久？
彰縣府稱尚有收尾工程 估4個月內通車
對此質疑，縣府地政處表示，承包高鐵特定區公共工程的得標廠商，去年傳出財務危機，雖然高鐵彰化站已啟用，但特定區仍有許多「收尾」的工程未完成，其中沿高鐵高架橋下的道路工程就是其中一之。
地政處說，縣府屢屢催促廠商施工未果，依合約規定，於今年再開標做「收尾」工程，預計在四個月內可以完工通車。
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