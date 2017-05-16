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〈中部〉水里火車站 爭列日月潭國家風景區

2017-05-16

不甘同列集集支線不同命

〔記者謝介裕／南投報導〕水里公所十五日透過「水陸共構」觀光發展計畫，凸顯水里火車站位居觀光發展樞紐的地位以外，也再度對日管處喊話，希望讓水里火車站也能納入日月潭國家風景區範圍，不要像孤兒般看人臉色過日子，以利集集火車支線整體發展。

俗稱「集集小火車」的台鐵集集支線，全長約三十公里，起於彰化二水站，終點站位在南投縣水里鄉車埕，建於西元一九一六年，迄今已有百年歷史。

然而，集集、車埕兩個火車站均劃屬日月潭國家風景區，唯獨位於中間的水里火車站仍歸台鐵管理，公所昨特別在水里火車站舉辦「水陸共構」觀光發展計畫記者會，藉此一吐心中的不平與怨氣。

鄉長陳癸佑表示，水里擁有得天獨厚的山水資源，「水陸共構」觀光發展計畫中，貫穿市區的水里溪整治與休閒設施工作均告一段落，火車站部份則總共區分三期計畫，前兩期車站周邊包括步道、路燈、綠美化等景觀再造工程，合計約一千萬元，全是公所努力向各上級單位爭取而來。

整建兩座百年倉庫盼金援

陳癸佑指出，由於火車站旁有兩座約百年的倉庫，占地面積達上百坪，長期以來，缺乏維護管理，不但破損漏水問題嚴重，且經常遭人亂丟垃圾，儼然成為髒亂點，公所遂列入第三期計畫，打算打造為文創園區，所須經費約一千萬元，除希望日管處能鼎力相助外，也盼早日將水里火車站納入日月潭國家風景區範圍。

日管處表示將向中央反映

日管處副處長陳志賢指出，日月潭國家風景區面積劃設係交通部委由專家學者評估決定，非該處可左右，會將地方心聲向中央反映，至於水里火車站相關建設計畫，只要符合情理法，絕對會全力配合。

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  • 斗中路與高鐵高架橋路口，距高鐵彰化站不到1公里，但橋下路面卻遲未通車。（記者顏宏駿攝）

    斗中路與高鐵高架橋路口，距高鐵彰化站不到1公里，但橋下路面卻遲未通車。（記者顏宏駿攝）

  • 斗中路與高鐵高架橋路口，距高鐵彰化站不到1公里，但橋下路面卻遲未通車。（記者顏宏駿攝）

    斗中路與高鐵高架橋路口，距高鐵彰化站不到1公里，但橋下路面卻遲未通車。（記者顏宏駿攝）

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