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〈中部〉阿里山高山茶春茶競賽 2特等獎出爐
2017-05-16
青心烏龍組許淦偉 金萱組簡啟謀
〔記者曾迺強／梅山報導〕嘉義縣政府與梅山鄉農會舉辦「嘉義縣阿里山高山茶一○六年春季優良茶競賽」結果昨天出爐，青心烏龍組特等獎梅山鄉瑞里村許淦偉，金萱組特等獎梅山鄉瑞峰村簡啟謀。評審、「茶博士」楊盛勳表示，今年春雨不豐，茶葉延後半個月採收，茶梗因缺水較細，與去年受豐沛春雨滋潤的茶樣比較，澀苦味減少，品質更加提升。
農委會茶業改良場魚池分場長郭寬福說，不少茶農在農曆節氣小寒、大寒期間剪枝，卻忽略今年春天氣候偏乾，春雨延後報到，剪枝後的茶樹無雨水滋潤易老化，影響產量，若明春仍然如此，建議延後一至兩週剪枝。
許淦偉表示，十多年前承接父親種茶事業，一公頃茶園都採全熟有機質肥料栽種，增進土壤有益微生物活動，有利茶樹生長；年初得知春天可能少雨，將往年在農曆年前完成的剪枝程序，延後一週至年後修剪，四月底採收前剛好春雨滋潤茶樹，得知獲得特等獎，相當驚喜；簡啟謀說，製茶不添加香料，茶園管理以自然農法栽培，維持茶葉品質。
梅山農會總幹事黃世裕表示，今年參賽點數一千四百四十點，比去年減少六十七點，去年梅山茶區春茶產量二○五萬台斤，今年因乾冷減產一至二成，二十八日上午十點在梅山公園停車場舉辦春茶競賽頒獎展售會。
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