〈中部〉嘉縣小一新生減46人 4校一對一教學

2017-05-16

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕嘉義縣今年（一○六學年度）國小一年級新生報到截止，新生總數比去年減少四十六人，為五年來第一次低於三位數。面對少子化衝擊，有些學校為避免學生外流，紛紛祭出利多，都能收到不錯的效果。

嘉縣今年小一新生數二千七百八十三人，比一○一學年度三千九百三十人，少了一千一百四十七人，減幅驚人，但只比去年二千八百二十九人減少四十六人，為五年來唯一的兩位數。

全縣一百二十四所國小新生班級學生數不超過五人的多達三十六所，只有一人的學校有碧潭、太和、大湖與來吉國小，其中碧潭位於平原區的鹿草鄉，顯示少子化衝擊已是全面性，去年新生一對一教學的大林鎮排路國小與阿里山鄉十字國小，今年增加「一倍」至兩人，來吉成了唯一蟬聯者。

嘉縣規定新生二十五人編成一班，但有個緩衝帶，要二十八人才能編成兩班，全縣新生能編成兩班（含）以上者僅三十一所，新生數破百者只有六所，民雄一百六十人稱冠，大同一百五十七人居次。

為留住學區內新生，各校都使出渾身解數，水上鄉大崙國小在校門口與學區主要路口懸掛紅布條，強調大崙有免費課後輔導班、社團，塗溝分校教室還有冷氣等，結果十三人報到了十二人。

大崙校長曾南薰說，該校是教育部閱讀亮點學校、空間美學與特色學校，週三課後和假日開辦免費的作文、英語、戲劇繪本、美術、棒球、小提琴和烏克麗麗等社團，除向教育部申請經費外，也向公益團體爭取奧援；塗溝分校位處嘉義機場航道，由交通部民航局補助經費，設置隔音窗、冷氣，並逐年補助電費，炎炎夏日，蠻有誘因，今年新生六人和本校一樣多。