〈中部〉回收物撿到黃金 臨時工不貪送警

2017-05-16

〔記者林國賢／雲林報導〕資源垃圾真有黃金！雲林縣林內鄉清潔隊僱工陳志誠上週整理資源回收物時，拾獲一條金項鍊、一只金戒指，相當於他二個多月的薪水，他立即回報並送交警方招領。

資源回收物從前年起就乏人問津，價格低迷，林內鄉清潔隊去年有一批回收物至今未標售，部分紙類回收物因風吹雨打腐爛，鄉長張維崢要求清潔隊重新整理細分，以利標售，就在整理時，發現這批金飾。

陳志誠說，他們約有五、六個人整理回收物，沒多久就發現回收物中有一只掌心大小的包包，其他同仁都不以為意，只有他好奇將包包打開，裡頭有一條「蠻粗」的金項鍊與一枚金戒指，第一時間還以為自己眼花看錯，趕緊叫其他隊員確認「真正是金子」。

確認是黃金後，陳志誠立即回報清潔隊長，並送往重興派出所等候招領。陳志誠說，雖然不清楚金飾為什麼會出現在垃圾中，不過，這批金飾對原主人應該有重大的意義，金子不見了應該會很著急，希望警方趕快找到失主。

林內清潔隊長許思婷表示，陳志誠是公所聘任短期臨時雇工，日薪一○六四元，家境並不富裕，平日以打臨時工維生，這批金飾粗估市價超過五萬元，比他二個月薪水還要多，他卻絲毫不動心，馬上交給警方招領，相當不容易。

林內鄉長張維崢表示，常聽人說「資源回收做得好，垃圾也能變黃金」，現在雖然資源回收物乏人問津，但陳志誠卻真的在其中找到黃金，拾金不昧的精神比黃金更可貴。