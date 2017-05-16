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〈中部〉山區獼猴肆虐 嘉縣上演「人猴鬥智 」

2017-05-16

5鄉農作受損 轎篙筍產量減半

〔記者蔡宗勳／阿里山報導〕嘉義縣山區有農民抱怨，疑因今春乾旱，致台灣獼猴在食物短缺下掠食農作情況嚴重，農友為保護作物與猴群大鬥法，疲於奔命，但效果不彰，呼籲政府拿出對策，不要讓農民成了動保犧牲者。縣府農業處長林良懋表示，猴害確比往年更甚，將請農委會和學術單位合作，朝控制獼猴數量方向研究，兼顧生態保育與農友生計。

嘉縣府接獲猴害通報案件較多鄉鎮及損害作物種類，分別為梅山鄉（柑橘類及蓮霧）、番路鄉（甜柿）、竹崎鄉（柑橘類、龍眼及竹筍）、大埔鄉（芒果及波羅蜜）、阿里山鄉（竹筍）等，最近是桂竹筍與轎篙筍產季，猴群肆虐狀況比往年嚴重。

停機車被識破 定時炮嚇到遊客

阿里山鄉農民許銘宏說，今年轎篙筍產量只有往年一半，猴群肆虐可說是雪上加霜，他將機車停在筍園制高點，讓獼猴誤以為有人在園內而不敢造次，第三天就被「識破」，只好每天放不同樣式的機車「欺猴」，總算收到效果，「損失還在可以忍受的範圍」。

可是山間許多地方根本無法騎機車上去，農友簡天賞半夜摸黑上山，利用可點燃六個小時以上的香製作「定時鞭炮」，透過突如其來的鞭炮聲嚇唬猴群，但獼群仍會利用空檔出征，只是遊客聽到此起彼落的鞭炮聲，誤會是槍響，想說山區居民怎麼肆無忌憚開槍打獵。

農友們強調，用各種方式防範獼猴搞破壞，但「人高一尺，猴高一丈」，人類往往落居下風，希望政府不要再「顧猴不顧人」，要想辦法保護人民財產。

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  • 台灣獼猴橫行嘉義縣山區，有農友想出定時鞭炮，但效果有限。（記者蔡宗勳攝）

    台灣獼猴橫行嘉義縣山區，有農友想出定時鞭炮，但效果有限。（記者蔡宗勳攝）

  • 台灣獼猴橫行嘉義縣山區，連農友留做「筍母」的竹筍都遭殃。（記者蔡宗勳攝）

    台灣獼猴橫行嘉義縣山區，連農友留做「筍母」的竹筍都遭殃。（記者蔡宗勳攝）

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