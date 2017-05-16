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〈中部〉議員要求房屋稅凍漲 市府：有調整必要

2017-05-16

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市今年六月將重行評定房屋標準價格，影響明年房屋稅，引起民眾關切。市議員邱素貞、翁美春、陳淑華十五日再度要求市府苦民所苦，凍漲自用住宅房屋稅。地方稅務局長陳進雄表示，全國十九縣市從民國一○一年起陸續調整房屋稅，六都中只有台中市未調。

稅務局長︰六都僅台中市未調

邱素貞、翁美春表示，去年地價稅調漲，引起納稅人反彈，今年將重行評定房屋標準價格，會影響明年房屋稅，市府應審慎評估各項可行方案，希望凍漲自用住宅房屋稅。

陳淑華也說，房地稅基的調整必須有相對應的配套與機制，才能真正遏止囤地、炒房的大戶，否則受到影響的是只有一戶自住房屋的市民，甚至貸款的受薪階級，且在一例一休上路後，物價有上漲趨勢，市府應評估政策推出的影響，建議凍漲房屋稅，避免引起物價波動。

陳進雄表示，核定房屋稅標準包括房屋標準單價及地段率等，其中參考建材種類等級的房屋標準單價，台中現行仍沿用台灣省七十三年間制訂標準，已經卅多年未調整，大幅偏離市場實際造價，影響租稅公平，屢遭監察院及審計處糾正，經評估有調整必要。

陳進雄指出，台灣廿二個縣市中，已有十九個縣市從民國一○一年陸續調整房屋稅，其中更有兩個縣市調整兩次；而在六都中，其他五都均調整，只有台中市未調整。

他強調，市長已指示應苦民所苦，兼顧民眾負擔及租稅公平，審慎評估考量可行方案，並提請不動產評價委員會審議。

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